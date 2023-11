Primăria Alba Iulia își îmbracă de iarnă polițiștii locali: Peste 45.000 de lei pentru scurte, pantaloni, bocanci și mănuși

Un nou magazin Lidl pentru cetățenii Municipiului Aiud: A fost solicitat aviz din partea APM Alba

Lidl România SCS a solicitat emiterea acordului de mediu de către APM Alba pentru proiectul „Construire Supermarket LIDL, bazine subterane, put forat, amenajari accese si locuri de parcare in incinta, amenajari exterioare, imprejmuire, amplasare panouri publicitare, totem, unipol, amplasare post trafo si bransamente la utilitati, organizare de santier”.

Amplasamentul studiat reprezintă teren intravilan în mun.AIUD, str. TRANSILVANIEI, nr. 156, jud. ALBA, cu titlu de drept de cumpărare, dobândit prin Convenţie cota actuala 1/1, in favoarea LIDL ROMANIA S.C.S. în suprafaţa totala de 9307 de metri pătrați. Intabulare drept de ipoteca legala pentru Cuantic Estate Parteners SRL.

Obiectul studiat prezintă numeroase facilitaţi si dotări la cele mai inalte standarde europene, care respecta toate normele sanitare si sanitar-veterinare in vigoare.

Vanzarea produselor de origine animala si vegetala se realizează in sistemul autoservire, acestea fiind ambalate de către furnizor. Nu se practica sistemul asistat, in care clientul este servit de către personal autorizat (vanzator).

In sala se găsesc rafturi, gondole si standuri grupate pe mărfuri alimentare si nealimentare. O importanta deosebita pentru organizarea magazinului o are, printre altele, forma si marimea sălii de vânzare. Magazinul comercial are sala de vanzare cu forma dreptunghiulara, dispunând de condiţii optime de vizibilitate si de orientare a cumpărătorilor în sala de vânzare, de amplasarea mobilierului si utilajelor, de stabilirea celor mai rationale fluxuri ale mărfurilor, personalului si cumpărătorilor.

Spatiile cu acces public sunt: acces principal magazine, zona case de marcat, zona vanzare produse alimentare si nealimentare, zona brutarie/patisserie cu preparare tip fast-food, toaleta client.

Spatiile cu acces angajaţi sunt: zona aprovizionare si distribuţie marfa, spatii depozitare, birouri legate nemijlocit de activitate, camera tehnice, toalete angajaţi (femei/barbati), coridoare.

Sala de vânzare este amenajata functional după tipul de marfa expus si echipata adecvat sistemului de auto-servire. Rafturile de depozitare din sala de vânzare sunt diferenţiate pentru produse alimentare si nealimentare. Clienţii pot utiliza pentru mărfurile cumpărate, cărucioarele si coşurile puse la dispoziţie de operatorul economic pentru utilizare în cadrul magazinului.

Circulaţiile interioare sunt dimensionate corespunzător pentru manevrarea cărucioarelor în spatiile de vânzare si pentru operaţiunile de manipulare a mărfurilor fara a periclita eventuala evacuare rapida a magazinului în caz de incendiu. Functional, spaţiul este configurat ca si centru comercial în sistem de autoservire cash & carry.

Ieşirea clienţilor se realizează prin zona caselor de marcaj, iar stocurile de vânzare din rafturi se completează continuu, în sistem manual de control. Magazinul dispune de acces pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, cărucioare cu rotile de diverse tipuri.