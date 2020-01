Primăria Alba Iulia: Întâlnire cu mediul de afaceri albaiulian. Informare asupra principalelor aspecte din proiectul bugetului local al anului 2020

Astăzi, 30 ianuarie, la invitația Camerei de Comerț și Industrie Alba, Primăria municipiului Alba Iulia prin viceprimarul cu atribuții de primar Voicu PAUL a susținut o informare a mediului de afaceri albaiulian asupra principalelor aspecte din proiectul bugetului local al anului 2020.

După prezentarea susținută de Corneliu Orzea, președintele Camerei de Comerț și Industrie Alba despre sistemul cameral, încercările și provocările legislative ce afectează activitatea întreprinzătorilor, Voicu PAUL a prezentat detalii privind propunerea de buget. Alături de el, pentru a răspunde eventualelor întrebări venite din partea oamenilor de afaceri s-au aflat directorul poliției locale, direcției de venituri și departamentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă.

„La ceremonia de premiere Topul Firmelor, la finele anului trecut, am promis că voi participa cu interes la orice discuții provocate de și cu întreprinzătorii locali. Mă bucur că am această ocazie astăzi, la inițiativa Camerei de Comerț și Industrie Alba, și pot vorbi despre ceea ce ne propunem pentru acest an. Împreună cu echipa mea v-am pregătit o prezentare succintă a proiectului bugetului local, o detaliere a investițiilor pe care le vom finaliza în acest an, precum și a proiectelor care vor fi realizate în 2021, respectiv 2022” – Voicu PAUL – viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia.

Oamenii de afaceri au venit cu propuneri referitoare la viabilizarea unor străzi, au ridicat problema parcărilor, a spațiilor verzi, a poluării, a trecerilor de pietoni, a stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice, a mașinilor „uitate” pe domeniul public, a supraimpozitării terenurilor și a clădirilor părăsite sau a patrulelor Poliției Locale.

„Am ascultat și am notat fiecare problemă punctuală și am dat explicații pe loc acolo unde a fost posibil. Sugestiile pe termen lung au fost preluate de echipa primăriei și vor fi transpuse în proiectele noastre viitoare. Sunt convins că antreprenorii vor găsi în Primăria Alba Iulia un partener serios, implicat, onest și deschis la toate ideile lor și sunt convins că această colaborare mult mai strânsă se va transforma în plus valoare pentru oraș și pentru albaiulieni” – Voicu PAUL – viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia.