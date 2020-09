Primăria Alba Iulia a semnat contractul pentru decontarea costurilor de achiziție a celor 10 ventilatoare pulmonare mecanice achiziționate și transferate în proprietatea SJU

Primăria Alba Iulia a semnat miercuri contractul pentru decontarea costurilor de achiziție a celor 10 ventilatoare pulmonare mecanice achiziționate și transferate în proprietatea SJU.

Miercuri, 23 septembrie 2020, Ministerul Fondurilor Europene și Municipiul Alba Iulia au semnat contractul de finanțare pentru achiziția de echipamente pentru consolidarea capacității sistemului medical public din Alba Iulia pentru gestionarea situației de urgență cauzată de criza COVID-19.

Este vorba despre decontarea costurilor de achiziție a celor 10 ventilatoare pulmonare mecanice achiziționate de Primăria Alba Iulia și transferate în proprietatea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Valoarea contractului este de 1.105.073,87 lei și reprezintă întreaga valoare a achiziției ce va fi decontată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

„Suntem una dintre puținele administrații din România care dovedește un ”simptom” al lucrului împlinit. Foarte mulți nu au reușit să livreze către spitale nici jumătate din ce și-au propus, indiferent de sursa de finanțare. Noi, da! Una e să-ți propui, alta să știi cum să faci. Am achiziționat ventilatoarele, am scris proiectul și azi am semnat și contractul pentru a recupera banii albaiulienilor din fonduri europene.” – Voicu PAUL, viceprimar cu atribuții de primar.

Utilizarea ventilatoarelor achiziționate de Primăria Alba Iulia se poate face inclusiv în zona de pediatrie, având un senzor de debit care permite administrarea de oxigen inclusiv copiilor. Setările performante permit un sistem de ventilație complex, chiar și pentru apnee sau eliberarea căilor respiratorii, cu panou de control de asistență la presiune și circuit reutilizabil.

O caracteristică importantă este dată de mobilitatea aparatelor, acestea putând funcționa în regim staționar sau ca echipament mobil, fiind transportabile acolo unde este nevoie. Fiecare aparat conține kit-uri cu flux crescut de oxigen și circuite de unică folosință și reutilizabile pentru pacientul copil sau adult.