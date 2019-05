Președintele PSD Liviu Dragnea este așteptat să se predea, pentru a fi dus la închisoare. Cine va conduce, interimar, partidul

Președintele PSD, Liviu Dragnea, este așteptat să se predea, după ce, luni, a fost condamnat de judecătorii ICCJ, în dosarul angajărilor fictive de la Teleorman, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.Partidul Social Democrat va fi condus de premierul Viorica Dăncilă, în calitate de preşedinte executiv, a declarat luni preşedintele PSD sector 5, Daniel Florea.

Întrebat la sediul PSD dacă Viorica Dăncilă va conduce PSD până la convocarea unui congres, Florea a spus: “În principiu da, asta este menirea preşedintelui executiv, dacă preşedintele nu poate, preşedintele executiv conduce partidul. Va trebui să aibă loc un congres. Asta vom discuta acum şi în Comitetul Executiv care va fi probabil mâine ca să poată să ajungă toţi colegii din ţară şi apoi vă vom spune”.

Întrebat dacă Liviu Dragnea ar fi trebuit să facă un pas în spate, Daniel Florea a arătat că acesta este “un om care are măsura propriilor acţiuni”. “Noi, în partid am discutat aceste lucruri. Nu comentez până nu vom avea o discuţie în partid”, a adăugat Florea.

Primarul sectorului 5 consideră că aceasta nu este totuşi cea mai neagră zi din istoria partidului.

“Dar este o zi care trebuie să rămână în memoria noastră, a tuturor. Cred că noi toţi trebuie să învăţăm să ne asumăm răspunderea pentru toate faptele. Cred, de asemenea, că nu trebuie să ne lăsăm colegii singuri la greu. (…) Am greşit foarte mult pe sfera de comunicare şi am acceptat demonizarea lui (lui Liviu Dragnea – n.r.) şi identificarea lui ca fiind un monstru al răului. Dar cred că lucrurile acestea trebuie discutate Am primit o lecţie foarte dură de la alegători ieri, de la poporul român şi trebuie să învăţăm din toate lucrurile care s-au întâmplat. Îmi pare rău”, a spus Florea.

Sursa: agerpres.ro