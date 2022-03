Președintele Klaus Iohannis, discuții cu președintele Azerbaidjanului privind diversificarea surselor de electricitate și gaze naturale

Președintele Klaus Iohannis a avut discuții cu omologul său azer, Ilham Aliev, referitor la „creșterea securității energetice prin diversificarea surselor de gaze naturale și electricitate”

„Discuție telefonică foarte bună cu președintele Azerbaidjanului Ilham Aliev privind întărirea și extinderea Parteneriatului Strategic România – Azerbaidjan în toate domeniile de cooperare, în contextul în care sărbătorim 30 de ani de relații diplomatice.

Am discutat cu președintele Ilham Aliev consolidarea cooperării noastre energetice pentru a mări securitatea energetică prin diversificarea surselor de gaze naturale și electricitate. Am mulțumit președintelui Ilham Aliev pentru deschiderea sa în susținerea eforturilor noastre în aceste domenii”, a transmis, printr-un mesaj pe Twitter, președintele Klaus Iohannis.

I discussed with @presidentaz Ilham Aliyev the consolidation of our energy cooperation in order to increase energy security by diversifying the sources for natural gas and electricity. I thanked @presidentaz Ilham Aliyev for his openness in supporting our efforts in these fields.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) March 15, 2022