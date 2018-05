Președintele Iohannis cere, din nou, demisia premierului Dăncilă: O evoluţie total nesatisfăcătoare a finanţelor publice

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, că evoluţia finanţelor publice este „total nesatisfăcătoare”, context în care a spus din nou că demisia din funcţie a premierului Viorica Dăncilă este imperioasă.

„Per ansamblu, o evoluţie total nesatisfăcătoare a finanţelor publice. Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă, pentru a face loc unor oameni responsabili şi competenţi şi, în acest context, este din ce în ce mai vizibil că Dragnea şi ai lui nu au nicio soluţie pentru o guvernare bună şi eficientă”, a afirmat şeful statului, la Palatul Cotroceni.

El a atras atenţia că România se află în procedura privind deviaţia semnificativă a deficitului bugetar.

„Aici ar fi bine ca Guvernul PSD să nu uite că România face în continuare obiectul procedurii europene privind deviaţia semnificativă a deficitului. Şi dacă nu se corectează atunci acest lucru, se va agrava. Doar că nu se vede nicio intenţie şi nicio măsură corectivă. Îi invit să-şi revină, pe guvernanţii PSD”, a spus Iohannis.

El a susţinut că guvernarea PSD nu reuşeşte „în niciun chip să transforme creşterea economică în creşterea veniturilor”.

Şeful statului a dat exemplul anului 2017 când s-a înregistrat o creştere de peste 7%, însă a subliniat că veniturile nu au crescut în proporţie cu economia, ci, dimpotrivă, acestea au fost cu 3 miliarde mai mici decât programul propriu al PSD. De asemenea, el a indicat că pe primul trimestru al anului 2018 veniturile totale sunt cu aproape 5% sub programul bugetar trimestrial, adică sunt sub valoarea programată de Guvern.

„Aici apar noi şi noi veşti proaste. Veniturile fiscale, acestea ar fi trebuit să crească pe măsură ce a crescut economia, dar nu, ele nu numai că nu au atins cota programată şi aici s-a ratat ţinta programată cu 5%, nu, sunt mai mici decât cele din trimestrul I 2017. Şi aici avem o nouă contraperformanţă a PSD-ului: de la momentul crizei economice din ultimii nouă ani este prima dată când veniturile fiscale au scăzut faţă de anul anterior”, a menţionat preşedintele Iohannis.

El a precizat şi că veniturile din impozitul pe profit au scăzut faţă de trimestrul I al anului trecut.

„Această chestiune este la fel de gravă, este o reflectare a faptului că, într-adevăr, economia duduie, dar la bugetul statului duduie numai cheltuielile, veniturile – pauză”, a arătat şeful statului.

Preşedintele Iohannis a adăugat şi că în ceea ce priveşte veniturile din TVA, care trebuiau să fie, în opinia sa, „pilonul de bază al bugetului”, nerealizarea faţă de programul de guvernare este de 9%.

El a adăugat că veniturile din accize reflectă, probabil, „cel mai fidel degringolada din finanţele publice gestionate de PSD”.

„Cu toate că au crescut preţurile, cu toate că s-a reintrodus acciza pe carburant, chestiune care, apropo, nu a fost prevăzută în acel valoros program de guvernare, şi totuşi colectarea de către ANAF se află la 12% sub program. Aceasta este performanţa PSD-ului. Cu toate că românii plătesc preţuri mai mari pentru aproape tot, statul nu colectează veniturile cuvenite, nu realizează nici şcoli, nici autostrăzi, nici spitale”, a spus Iohannis.

Preşedintele Iohannis a subliniat că fondurile europene sunt un nou „eşec” al PSD.

„Pe partea de venituri suntem cu 37% sub valoarea programată. La cheltuieli suntem la 43% sub valoarea programată. Este totuşi mult sub ce s-a programat. Este inadmisibil ca aceste fonduri europene să nu facă parte din priorităţile guvernului, dar ce să ne mirăm, PSD are tot felul de priorităţi: lupta cu BNR, lupta cu investitorii, cu multinaţionalele, numai cu fondurile europene nu prea se luptă, că dacă s-ar lupta în interesul românilor ar trage banii şi ar realiza investiţii, măcar de acolo dacă din fonduri proprii nu reuşesc să facă acest lucru”, a arătat şeful statului.

Sursa Agerpres.ro

