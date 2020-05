Posibile EXCEPȚII introduse de PSD pentru purtarea măștii. Ciolacu explică de ce nu a purtat-o în Parlament: Am deviație de sept

Înaintea ședinței de marți a Biroului Permanent Național al PSD, Marcel Ciolacu, Președintele PSD, a declarat că nu a purtat masca de protecție atunci când a luat cuvântul de la tribuna Parlamentului pentru că are o deviație de sept care îi pune probleme. Conform unor surse participante la ședință, PSD va propune câteva modificări la hotărârea prin care a fost instituită starea de alertă, care urmează să fie dezbătută și votată în Parlament.

Printre modificările pe care le-ar putea introduce PSD se numără și excepții pentru purtarea măștii de protecție, în special pentru persoanele care au probleme de sănătate, doar în anumite condiții, toatea acestea urmând să fie discutate de conducerea partidului.

Președintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu, a declarat marți că suferă de o deviație de sept, descoperită la controlul medical efectuat după ce i s-a făcut rău, motiv pentru care nu a purtat mască de protecție în momentul discursului ținut ieri în plenul Parlamentului.

„Sub o formă de glumă am vrut să transmit faptul că am o suferință la nas. Am o deviație de sept, depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leșinului”, a declarat Marcel Ciolacu, după criticile aduse de premierul Ludovic Orban pentru că nu a purtat masca de protecție.

Orban a subliniat, luni seară, că în spaţii închise unde sunt mai multe persoane există obligativitatea purtării măşti de protecţie, susţinând că preşedinţii PSD şi PRO România, Marcel Ciolacu şi Victor Ponta, ar putea fi amendaţi pentru că nu s-au conformat acestei măsuri în Camera Deputaţilor.

Sursa: digi24.ro