Ponoran cere includerea principiilor lui Hava pentru fonduri europene în Programul de guvernare al PNL

La Palatul Victoria, Silviu Ponoran, unul dintre cei mai vechi primari liberali și campion la accesarea de fonduri europene, a cerut președintelui PNL Ludovic Orban să includă principiile lui Mircea Hava privind fondurile europene în Strategia și Programul de Guvernare al PNL. Ceea ce Ponoran numește “Principiile lui Hava”, sunt deziderate pe care fostul primar al Alba-Iuliei, acum europarlamentar, le-a postat recent pe pagina lui de facebook sub titlu “33 de de miliarde de euro pentru economia României.”

Primarul Silviu Ponoran consideră că “este vital pentru prezentul și viitorul României ca principii și idei precum cele enunțate de Mircea Hava să fie implementate rapid și ferm de catre guvernanți. Sunt în joc resurse financiare de aproape 60 de miliarde de euro cu care România poate renaște astfel încât să reducem din decalajul față de țările occidentale, să atenuăm migrația și să readucem acasă români din străinătate. Avem nevoie de ceea ce Hava numește ”celulă de anti compromis”. Avem urgentă nevoie, azi, nu mâine! ”

Din “Principiile lui Hava” la care face referire Ponoran redăm câteva fragmente edificatoare despre importanța și actualitatea lor: “România va putea cheltui până la 33 de miliarde de euro. Asta, în afara Cadrului Financiar Multianual. Spun ”România poate” pentru că, e fapt dovedit, la noi, intenția nu echivalează neapărat cu reușita. E o povară pe care încă o purtăm, făcându-ne să ne răfuim cu noi înșine, iar pe mulți îi determină să nu ne prea ia în serios.

E momentul să nu mai băgăm mâna în pălărie și să scoatem ce se nimerește, ci să alegem pe sprânceană cine sunt profesioniștii disponibili pentru un angajament ferm în privința acestor fonduri. Guvernul trebuie să nască această ”celulă de anti compromis”, un grup de lucru cu certă experiență practică, strategi cu viziune.

Cu banii din Next Generation UE se poate, realmente, deschide terenul pentru inovare, cercetare și educație. Dacă aduci bani în aceste domenii vei deveni competitiv în privința propriei resurse umane, cu studenți buni care vor rămâne în țară ca viitori profesioniști.(…). Putem miza pe un cloud național care să fie implicat în stimularea industriilor digitale și a beneficiilor pe care le generează. România trebuie să finanțeze infrastructura de bandă largă, să administreze digital toate serviciile publice, să dea bani companiilor pentru finanțarea produselor și serviciilor derivate din specializările inteligente. La fel de importantă e finanțarea inteligenței artificiale în industrie sau infrastructura critică a spitalelor. E loc și pentru piața combustibililor alternativi, precum hidrogenul. Acești bani se pot utiliza pentru coridoare de mobilitate absolut esențiale, de la autostrăzi la șosele ocolitoare ale aglomerărilor urbane. Patrimoniul imobiliar local poate fi reconvertit cu succes in spații umplute de activități economice creative sau mici ateliere de producție (…). Însă, revin la cine sunt cei care ne vor face să funcționăm la capacitate maximă în privința ritmului și a felului în care acești bani vor ajunge in România. Asta trebuie să ne preocupe imediat!”.

Horia Pătruț