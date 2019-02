Pompier și în timpul liber! Un subofițer din cadrul ISU Alba a stins singur un incendiu și a ajutat la evitarea unei tragedii

Detasamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina pt stingerea unui incendiu izbucnit in interiorul unei garsionere din municipiul Alba Iulia pe str Gladiolelor.

Pana la sosirea pompierilor la fata locului, incendiul a fost stins de un subofiter pompier aflat in timpul liber care locuia in scara vecina. Interventia colegului nostru, plt.maj. Neag Sorin, a fost determinanta in localizarea si lichidarea incendiului si limitarea la minim a pagubelor materiale.

Incendiul s-a manifestat la 2 televizoare lasate sub tensiune. Pompierii s-au deplasat totusi, la fata locului, cu o autospeciala de interventie.