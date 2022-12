Polițist din Cluj, acuzat de viol: A susținut că victima lui și-a imaginat violul

Cadouri de Moș Nicolae pentru iubitul tău. Sezonul cadourilor începe cu sosirea lui Moș Nicolae, în noaptea de 5 spre 6 decembrie. Îți oferim câteva idei de cadouri potrivite pentru iubitul tău cu această ocazie.

1. Accesorii de iarna

Vine iarna, bine-mi pare… nu si daca nu te înfofolești bine pentru a te proteja de gerul năprasnic! Daca știi ca el, oricare ar fi rolul lui in viată ta, are nevoie de o pereche de mânuși, de un fular călduros ori de o șapca ori căciula cool de iarna, transforma accesoriul vestimentar in cauza intra-un cadou inspirat de Moș Nicolae.

2. Portofel

Nu prea ai cum sa dai greș daca alegi sa ii oferi de Moș Nicolae un portofel bărbătesc, confecționat cu bun gust. Totul este sa li cunoști suficient de bine pentru a ști daca si care ii sunt preferințele in materie de portofele – este posibil ca el sa se afle in căutarea unui anume tip de portofel, iar tu i-ai putea îndeplini dorința cu ocazia sărbătorii de Moș Nicolae.

3. Gadgeturi

Ce-i drept, dat fiind bugetul tău limitat de student, probabil nu te vei putea orienta către gadgeturi de ultima fița. Dar daca știi ca își dorește un mp3 player, de pilda, s-ar putea sa iți permiți sa i-l oferi de Moș Nicolae. In cazul in care iți depășește posibilitățile materiale, pune bani împreuna cu alți prieteni/rude/colegi etc.

4. Haine de iarna

In corelație cu primul punct, i-ai putea dărui de Moș Nicolae si o haina călduroasa care sa li ajute sa înfrunte cu brio sezonul rece. Cea mai la îndemâna varianta este un pulover gros, eventual tricotat. Alege unul de calitate si asigura-te se pliază pe stilul lui vestimentar.

5. Cadou handmade

Daca te afli in căutarea unui cadou de Moș Nicolae pentru cineva foarte drag si foarte apropiat – iubitul tău, poate? -, afla ca un dar handmade are toate șansele sa îl surprindă plăcut. Posibilitatile sunt nelimitate in acest caz; de pilda, ii poți pregăti un coșuleț cu bunătăți făcute in casa, la care sa atasezi o felicitare handmade cu un mesaj scris din inima.

