Polițist criminalist, îndeamnă bugetarii să renunțe la sporul COVID: „Tind să cred că nu mai există nicio urmă de decență în țara asta”

Bogdan Tăicuțu, polițist la cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în cadrul IPJ Vrancea, a postat pe pagina sa de socializare, un mesaj prin care cere bugetarilor, care se află în lupta cu COVID-19, să renunțe la sporul de risc acordat celor din prima linie anti-coronavirus.

Bogdan Tăicuțu își întreabă colegii, dar și pe ceilalți bugetari, cu ce sunt ei mai diferiți decât șoferii de autobuze, ospătarii, casierii din magazine, șoferii de taxi, bătrânii care își vând muncitorii în piață, angajații dintr-o fabrică de confecții și așa mai departe.

„Indecența unora

Tind să cred că nu mai există nicio urmă de decență în țara asta.

Asist de ceva vreme la o campanie agresivă de solicitare a acelei indemnizații de 2500 sau 2000 de lei pe lună pentru bugetarii care ar lucra în condiții de risc de îmbolnăvire cu acest blestemat de virus.

A început personalul medical, despre care hmm…aș putea afirma că ar fi singurii îndreptățiți să primească acest stimulent, deși și în cazul lor aș avea ceva de comentat , în sensul că există anumite secții din spitale care lucrează de 52637294 de ani cu bolnavi contagioși, dar care nu au primit niciodată până acum stimulente.

Apoi am văzut că s-au răsculat cadrele didactice. Pe urmă poliția locală și , mai nou, am văzut că și unele sindicate din Poliția Națională cer acest stimulent.

Păi bine, stimați bugetari și stimații mei colegi, cu ce suntem noi mai expuși îmbolnăvirii decât lucrătorii din mediul privat ? Cu ce suntem noi mai expuși decât șoferii de autobuze ? Sau decât ospătarii ? Sau decât casierii din magazine ?Sau decât șoferii de taxi? Sau decât bătrânii care își vând zarzavatul în piața ? Sau decât muncitorii dintr-o fabrică de confecții ? Și etc, etc, etc ?

Vă spun eu : cu absolut nimic !

Sunt genul de om care își urlă din toți bojocii și dă cu pumnul în masă pentru obținerea sau recâștigarea unor drepturi REALE! Însă această bazaconie intitualată “ stimulent financiar pentru riscul de îmbolnăvire “ nu face decât să pună presiune maximă pe un sistem economic deja șubred și să adâncească și mai mult prăpastia dintre bugetari și mediul privat, atât din punct de vedere finaciar cât și din punct de vedere omenesc.

Noi, bugetarii, nu trebuie să uităm că , deși și noi contribuim prin plata taxelor la bugetul statului , veniturile noastre sunt asigurate de mediul privat. Cum ar veni, privații ar trebui să ne plătească aceste stimulente nouă, însă ei lucrând în același condiții de risc ca și noi, să muncească fără a fi plătiți la fel . Astea în condițiile în care toată lumea ar trebui să observe eforturile pe care le fac cei din mediul privat în vremurile astea pentru a-și ține afacerile pe linia de plutire.

Eu nu pot decât să va sugerez să avem cu toții puțină decență în vremurile astea, să ne vedem fiecare de serviciul lui iar clasei politice i-aș sugera puțin mai mult discernământ în luarea unor deciziilor care afectează pe toată lumea.

Părerea mea…”, este apelul la bun-simț făcut de polițistul vrâncean.

Sursa: bugetul.ro