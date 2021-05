Poliția Rutieră Sibiu, doar cu 2 polițiști „nepătați”. Curtea de Apel Alba Iulia a ADMIS contestațiile acestora în dosarul de corupție

Vineri, 28.05.2021, în dosarul cunoscut opiniei publice ca dosarul de corupție de la Poliția rutieră Sibiu, Curtea de Apel Alba Iulia a admis contestațiile pentru 2 dintre cei 10 inculpați cu privire la care Tribunalul Sibiu a dispus în 20.05.2021 măsura arestării preventive pentru 30 de zile și a respins contestațiile celorlalți inculpați care vor fi cercetați în continuare în stare de arest preventiv.

Curtea de Apel Alba Iulia a dispus cu privire la cei doi inculpați înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile. Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia este definitivă.

„Admite contestaţiile declarate de inculpaţii NATEA CRISTIAN VASILE şi CĂTĂNEŢ SÎRBU OVIDIU împotriva încheierii penale nr. 63 din data de 20.05.2021, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 1335/85/2021. Desfiinţează integral încheierea penală contestată în privinţa celor doi inculpaţi contestatori.

Respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu cu privire la luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Natea Cristian Vasile şi Cătăneţ Sîrbu Ovidiu.

În baza art. 211 din Codul de procedură penală ia faţă de inculpaţii Natea Cristian Vasile şi Cătăneţ Sîrbu Ovidiu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 28.05.2021 şi până la data de 26.07.2021, inclusiv. În baza art. 215 alin. 1 din Codul de procedură penală dispune ca inculpaţii să respecte pe timpul cât se află sub control judiciar, următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la organele judiciare ori de câte ori vor fi chemaţi;

b) să informeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la organul de poliţie din comuna Şelimbăr, respectiv municipiul Sibiu, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori vor fi chemaţi. În baza art. 215 alin. 2 din Codul de procedură penală, pe timpul controlului judiciar inculpaţii vor respecta şi următoarele obligaţii: – să nu depăşească limita teritorială a judeţelor Sibiu şi Alba decât cu încuviinţarea prealabilă a organului de urmărire penală; – să nu se apropie unul de celălalt sau de inculpaţii V.E., C.M.G., T.N., P. D., B. I. D., P. S. I., V. A., O. H. V., M. P.D., A. N. I., C. F. A., R. R. F., V.I. şi G. Ş. G., respectiv de suspecţii V. C. M., P. C.C., B. V., B. C. D., M. I. D., T. G. I., M. R. V., R. M., C. I. şi R.C. G. şi să nu comunice cu aceştia, direct sau indirect, pe nicio cale.

În baza art. 215 alin. 3 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se va putea înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. Supravegherea respectării obligaţiilor care îi revin inculpatului Natea Cristian Vasile pe durata controlului judiciar se va realiza de către Poliţia Comunei Şelimbăr, iar supravegherea respectării de către inculpatul Cătăneţ Sîrbu Ovidiu a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se va realiza de către Poliţia Municipiului Sibiu. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi în altă cauză.

Respinge ca nefondate contestaţiile declarate de inculpaţii Bălănoiu Ionuţ Daniel, Cruciatu Marius Giorgel, Opriş Horia Valerian, Panţîr Sorin Ionel, Paul Dumitru şi Voicu Alexandru împotriva încheierii penale nr. 63 din data de 20.05.2021, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 1335/85/2021. Respinge ca nefondate contestaţiile declarate de inculpaţii Vîlcică Eugen şi Tudosoiu Nicolae împotriva încheierii penale nr. 65 din data de 21.05.2021, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 1336/85/2021.

În baza art. 275 alin. 2 şi 4 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii Bălănoiu Ionuţ Daniel, Cruciatu Marius Giorgel, Opriş Horia Valerian, Panţîr Sorin Ionel, Paul Dumitru, Voicu Alexandru, Vîlcică Eugen şi Tudosoiu Nicolae să plătească statului suma de câte 150 de lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţie. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul parţial în sumă de 200 de lei cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Natea Cristian Vasile va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 28.05.2021.”, se arată în soluția oferită de Curtea de Apel Alba Iulia.