Podul și podețul pietonal peste valea Pianului, din Pianu de Sus, distruse de inundațiile din 2019, vor fi reconstruite. Proiectele vizează obținerea acordului de mediu

Ca urmare ploilor torențiale din vara anului 2019, rețelele de drumuri și străzi, poduri și podețe din comuna Pianu, au fost grav afectate datorită ieșirii din albie a pâraielor și a torenților.

O parte din drumurile afectate sunt în administrația Consiliului Județean Alba, iar o parte sunt drumuri și străzi ce se află în administrația Consiliului Local Pianu.

Pe lângă deteriorările la partea carosabilă a acestora, au fost afectate un număr de poduri rutiere și punți pietonale care traversează râul Pianu.

Pe site-ul APM Alba au fost publicate două solicitări de emitere a acordului de mediu pentru proiectele de refacere a podului peste valea Pianului, în Pianu de Sus și de construire a punții pietonale peste pârâul Pianu.

Puntea pietonală existentă în localitatea Pianu de Sus în zona – La Vida, a fost luată de apele învolburate ale râului Pianu, iar refacerea acesteia face obiectul prezenței documentatii.

Principalele lucrări stabilite ca necesare în baza situației existente pentru a aduce zona la exigențele de proiectare ale beneficiarului, sunt:

– Desfacerea gabioanelor pe lungimea culeilor, respectiv 2,00m.

– Închidera gabioanelor cu plasă și completarea cu piatră

• refacerea integrală a punții:

– Lungimea L=15,00m

– Latimea l=1,70m

Oportunitatea investiției se referă la asigurarea unei legături în condiții de confort și siguranță ale locuitorilor din zona La Pitici cu centrul localitatii, respectiv cu zona comercială, școală și biserică, creșterea nivelului de trai al locuitorilor din zonă și crearea infrastructurii necesare dezvoltării diferitelor activități economice. Zona analizată din interiorul localității Pianu de Sus prezintă o deosebită importanță din punct de vedere social și din punct de vedere al dimensiunii lor, diversității, resurselor umane pe care le dețin.

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea unvestitiei publice

Necesitatea acestui proiect a apărut ca urmare a disfunctionalitatilor de accesibilitate de la nivelul de strazi secundare la trama stradala majora specifice pentru zona de amplasament a proiectului, la nivel pietonal, precum si a tuturor efectelor negative produse de acestea cum ar timpi mari de parcurs…etc.

Implementarea proiectului va genera imbunatatiri evidente la siguranta a circulatiei si accesibilitate la nivelul riveranilor dar va reprezenta inclusiv un suport pentru dezvoltarea sustenabila a zonei.

Prin implementarea proiectului se vor obtine imbunatatirii certe la nivelul circulatiei pietonale.

Valoarea investitiei

– Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare:

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 155.600,00 lei, din care

constructii montaj (C+M): 130.900,00 lei

Valoarea totala (INV), fara TVA: 130.750,00 lei, din care

constructii montaj (C+M): 110.000,00 lei

Durata de realizare a investiției este estimată la 9 luni, din care 3 luni pentru lucrările de construcții-montaj.

Un alt proiect prevede refacerea podului peste Valea Pianu, în intravilanul localității Pianu de Sus pe strada secundară ce face legătura între DJ704A și strada Râului în localitatea Pianu de Sus, prin care se propune a se realiza pod nou în locul celui calamitat în anul 2019.

În urma inundațiilor a fost afectată prin distrugere parțială infrastructura podului, afectând și suprastructura.

Realizarea proiectului va asigura desfășurarea în bune condiții a transportul rutier și accesul pietonal:

– sporirea capacitatilor de aprovizionare a populatiei cu alimente materiale si alte produse;

– imbunatatirea conditiilor de transport in accesarea zonelor locuite permanent;

– premiza dezvoltarii in paralel cu activitatile zilnice ale populatiei a activitatilor cu potential economic al zonei;

– cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere al accesibilitatii.

Valoarea totală a investiției este de 1016,00 mii lei, iar durata de realizare a investiției este de 6 luni.

Proiectul cuprinde lucrări la drum 30,7 m, pod in lungime de L=19,30m. Se vor executa lucrari de drum, sapaturi si umpluturi pe rampele de acces pentru realizarea cotelor proiectate si gabaritele profilului transversal proiectat. In cadrul lucrarilor de terasamente se considera si realizarea patului drumului și lucrări pentru aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori.

Pentru siguranța circulației rutiere sunt necesare a se realiza lucrări de semnalizare verticala (indicatoare de circulație), in scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Pe perioada de executiei a lucrarilor, sectoarele de drum in lucru, se vor semnaliza de catre executant conform reglementarilor tehnice in vigoare numai cu acordul politiei rutiere.

Semnalizarea rutiera permanenta, postexecutie, se va realiza prin plantarea de indicatoare rutiere si marcajele rutiere necesare in vederea asigurarii circulatiei in conditii de sigurnata si confort a vehiculelor, cu acordul Politiei rutiere.

Se vor realiza doua accese sub pod, pe ambele parti a cursului de apa, in amonte pe malul stang si aval pe malul drept prin intermediul unor scari de acces metalice, montate pe elevatia zidurilor. Scarile metalice vor avea in partea superioara cos de protectie pe inaltime de 1,2m.