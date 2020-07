Podul peste râul Mureș, un coșmar pentru navetiști. Cozi zilnice și nervi pentru șoferi din cauza rosturilor de dilatație din bitum care au cedat după nici un an

Deși în vara anului 2019 au fost făcute lucrări de consolidare la podul de pe DN1, peste râul Mureș, rosturile de dilatație din bitum au cedat, obligând șoferii să încetinească și astfel generând cozi zilnice de kilometri. Traficul în aceste condiții este deosebit de greoi, nervii navetiștilor și a celor care tranzitează zona fiind puși la încercare.

„Am luat legătura cu conducerea CNAIR și am înțeles ca lucrarea are termen de garanție 10 ani. Au chemat firma TKT București care a executat lucrarea sa remedieze defecțiunile, dar cum sunt plini de lucrari, probabil de mântuială, ca și cea de la Alba Iulia, au răspuns ca au nevoie de 2 săptămâni pentru a trimite o echipa sa remedieze.

De ce acționează așa la sictir, respectiva firma? Pentru ca e un contract prost făcut: garanția de execuție nu poate fi executata numai dacă nu remediază in termen de…90 de zile, timp in care noi sa asteptam ca prostii in trafic. Mai ales ca totul se poate remedia in 4-5 nopti de lucru dacă exista interes.

Nu voi lasa lucrurile așa și voi cere ministrului Lucian Bode, ca CNAIR sa uziteze de toate formele legale, pentru ca asemenea firme sa nu mai poata da țepe românilor! Chiar și prin intervenții legislative!„, a scris liderul deputaților PNL, Florin Roman pe facebook.