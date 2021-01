Platforma pentru programările online este disponibilă. Noua versiune a fost optimizată pentru a facilita înscrierea

Biroul de presă al STS informează că platforma pentru programările vaccinării Covid-19 este disponibilă pentru începerea programărilor pentru etapa a doua.

În acest moment platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este disponibilă și poate fi accesată la nivel național, în vederea programării pentru vaccinare.

Your browser does not support the video tag.

Procedura de transferare și sincronizare a datelor și serviciilor din aplicația utilizată pentru etapa 1 în aplicația dezvoltată pentru etapa 2 s-a încheiat.

Precizăm faptul că noua versiune a platformei a fost optimizată pentru a facilita înscrierea persoanelor vulnerabile – adulți peste 65 de ani și bolnavi de afecțiuni cronice. Aplicația are o interfață îmbunătățită, care să vină în sprijinul populației vulnerabile, a medicilor de familie, a angajatorilor și tuturor celor care doresc să se vaccineze.