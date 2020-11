Planuri de viitor îndrăznețe pentru „Timpul Blăjean”, revista oficială a  Colegiului Național „Inochentie Micu Clain”

„Timpul Blăjean” este o revistă locală, în format online, fondată în vara acestui an, în cadrul revistei „Timpul”, de către eleva Timeea Ivan, în colaborare cu managerul de proiect, prof. Universitar Mihai Vacariu. Ulterior, publicația a obținut un dublu statut, fiind atât revistă locală de cultură, cât și revista oficială a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj.

Publicația noastră se dorește a fi un portal de cultură, un liant între suflet și cunoaștere și prezintă articole de interes general, aparținând unor domenii distincte: literatură, filozofie, drept, spiritualitate, evenimente culturale etc.

Colectivul redacțional este format din elevi ai colegiului: Anca Hebean, clasa a X-a C (redactor cultural și administratorul paginii de Instagram), Adrian Hebean, clasa a X-a C (redactor recenzii), Catinca Gizdavu, clasa a IX-a C (redactor recenzii și administratorul paginii de Facebook), Popescu Andreea, clasa a XII-a C (redactor cultural), Păcurar Maria, clasa a XII-a E (redactor cultural), Raica Simona, clasa a X-a D (redactor cultural), Ignat Izabela, clasa a XII-a D (redactor știri locale), Ivan Timeea, clasa a XII-a D (fondator al revistei, coordonator adjunct și redactor cultural), Cârnaț Antonia, student în cadrul Universității Politehnice din Cluj-Napoca (redactor interviuri), Simu Carmen (profesor de Limba și literatura română, coordonator și editor), Oancea-Raica Claudia (profesor de Limba și literatura română, coordonator și editor).

De altfel, revista prezintă și articole aparținând secțiunii de știri locale, pentru ca publicul să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Unele dintre cele mai citite articole ale revistei sunt: „Omul și cartea”, „Putem învinge totul”, „Timpul și cultura, transmise la Blaj, din generație în generație”.

„Timpul Blăjean”, în data de 9 octombrie, a inițiat un eveniment omagial, dedicat Zilelor Școlii Blăjene, materializat într-un scurt moment de recitare la care a participat întreaga echipă de redacție. De asemenea, publicația a fost implicată în promovarea Concursului de creație literară „Ion Brad „, eveniment realizat la inițiativa doamnei Lia Brad Chisacof, doctor habil în filologie, cercetător științific la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, fiica scriitorului, în cadrul căruia au participat și doi membri ai redacției, Ivan Timeea și Hebean Adrian, care s-au numărat printre laureații premiilor speciale.

În ceea ce privește planurile de viitor, revista își propune să realizeze publicarea pe suport de hârtie a tuturor articolelor, concretizându-se totul într-o primă ediție aniversară, care să includă toate articolele publicate, începând de la înființarea revistei și până la momentul respectiv.

Date de contact- e-mail-catinca.gizdavu@gmail.com

Instagram- revistatimpulblajean

Ne puteți găsi pe- https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frevistatimpul.ro%2Freviste%2Ftimpul-blajean%2F%3Ffbclid%3DIwAR3vzhEmYuKEQ9LBZelQbdtPCdg1ohJdaQ8gFGAXi7WVyickDn4uOzkZ__E&h=AT1xO3mAD96X5H17k0Qcl6vX34nYhzxnfPPKM6nSVZP2QcAdO-cEG4Stgv5AbxfmcQ5V0nUTDAnWreS_wePkjB6Hb0syaZ6k6YYgDphPBEQ3u7l69HfxiqpcIsXY6hob_urf-TWV03Ju7rP-PAAV