Planul de redresare economică a României după criza Covid-19, prezentat de premierul Ludovic Orban

De peste o jumătate de an, Partidul Național Liberal guvernează România, iar cetățenii au avut posibilitatea să se convingă de justețea măsurilor din Programul prin care PNL conduce destinele acestei țări.

Noi, liberalii, am pornit, în noiembrie 2019, de la ideea reconstruirii încrederii tuturor oamenilor în instituțiile publice. Nu am pus doar problema corectării legilor din domeniul Justiției sau întărirea statului de drept și a democrației, ci ne-am preocupat, în egală măsură, și combaterea corupției, ca și dezvoltarea economică pe baze sănătoase. PNL urmărește atât creșterea calității educației, îmbunătățirea serviciilor de sănătate, dar și creșterea ratei de absorbție a fondurilor UE. Din păcate, în primele luni ale acestui an, criza Covid-19 ne-a lovit din plin, nu numai pe noi, românii, ci și pe toți oamenii de pe Pământ.

Lucrul pe care l-am făcut cel mai repede, pentru că ne-a oferit resurse financiare importante, iar în cursul anului trecut a fost mult prea politizat, a fost să accelerăm absorbția fondurilor europene, prin urgentarea procedurilor pentru realizarea proiectelor majore de investiții în infrastructură, sănătate și educație, aducând banii direct în investiții și dezvoltare.

În ultima perioadă, Guvernul liberal condus de Premierul Orban a lucrat la Planul Național de Investiții și Relansare Economică, o strategie ce a fost prezentată oficial de Cabinet, în prezența Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, miercuri la ora 18, la Clubul Diplomatic București. În esență, acest Plan conține programe pentru stimularea investiţiilor, subvenţionarea unei părţi din salariul angajaţilor care revin la muncă și înfiinţarea unui fond de investiţii naţional. Guvernul liberal va investi în proiecte publice circa 6% din PIB în următorii doi ani, iar fondul de investiţii nou creat va fi, iniţial, capitalizat din fonduri publice şi apoi va fi listat la bursă.

Planul Național de Investiții și Relansare Economică cuprinde trei mari componente: o prezentare a evoluțiilor macroeconomice și a politicilor adoptate în contextul Covid-19, descrierea granturilor, a schemelor de garanții și a programelor de sprijin pentru IMM, precum și detalii privind înființarea unei Bănci Naționale de Dezvoltare ca instituție de credit pentru proiecte de investiții și despre înființarea Fondului Român de Dezvoltare.

Prioritatea pe termen scurt a Guvernului rămâne asigurarea capitalului de lucru necesar pentru întreprinderile afectate de Covid-19, ca urmare a închiderii temporare a activităților, reducerii cererii de consum și întreruperilor din lanțul de aprovizionare, prin programe de acces la finanțare pentru capital de lucru și investiții cu garanții de stat, granturi și scheme de ajutor de stat pentru investiții noi și pentru reluarea sau reconversia activităților economice.

De asemenea, în domeniul muncii și protecției sociale vor continua măsurile luate pentru protejarea locurilor de muncă prin plata în continuare a șomajului tehnic pentru personalul din domeniile cu activitatea întreruptă temporar, susținerea angajărilor prin măsuri active de sprijin pentru companii și salariați, stimularea angajărilor din rândul tinerilor și a persoanelor vulnerabile precum și a românilor care au revenit din străinătate, sprijinirea activităților de muncă sezonieră și zilieri în domenii specifice și introducerea programului flexibil de muncă.

În domeniul investițiilor publice în infrastructura fizică a României, prioritatea pe termen scurt este creșterea ritmului de finalizare a lucrărilor aflate în execuție și pregătirea proiectelor majore de infrastructură pe termen mediu și lung din domeniile transporturilor, energiei, comunicațiilor, agriculturii, sănătății, sportului și educației. De altfel, la proxima rectificare bugetară, toate investițiile preconizate vor beneficia de resurse suplimentare. Noi considerăm că acesta este singurul mod în care putem să avem o economie care să se dezvolte și în viitor, pentru a putea să plătim cheltuielile pe care le avem și astăzi.

Obiectivul noului model de dezvoltare economică promovat de Guvern este realizarea convergenţei cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% din media Uniunii Europene, în următorii 5 ani. Pe termen mediu și lung, obiectivul Guvernului este demararea și realizarea unui program amplu de investiții publice cu o alocare bugetară din fonduri europene și naționale, rambursabile și nerambursabile, de aproximativ 100 de miliarde euro până în 2030.

În domeniul infrastructurii de transport, una dintre prioritățile Guvernului o reprezintă finalizarea lucrărilor de infrastructură care înregistrează mari întârzieri, din cauza deficiențelor anterioare de pregătire a proiectelor. Acestea însumează 407,3 km de autostrăzi și drumuri expres, cu o finanțare necesară de 4,3 miliarde euro.

Planul propus de Guvernul Orban se constituie ca un adevărat Program de guvernare al Partidului Național Liberal adaptat provocărilor acestui an 2020 și avem ca obiectiv general modernizarea în spirit european a instituțiilor și serviciilor publice, reconstruirea încrederii cetățenilor în aceste instituții și relansarea economică.

Vedem chiar de la nivel local, fie că vorbim de comune sau orașe, de județe sau de zone mai întinse, că sunt necesare măsuri urgente pentru investiții. Pe de altă parte, o viață activă nu poate exista fără nevoia de siguranță și un climat sănătos, de aceea se vor atrage fonduri europene pentru construcția spitalelor regionale – la Cluj-Napoca, Craiova și Iași – pentru ca oamenii să aibă acces la servicii medicale de calitate.

Noi, în județul Alba, știm cât este de importantă infrastructura de transport. Avem acest potenţial imens pentru creștere și integrarea efectivă a țării în spațiul european de transport poate constitui coloana vertebrală a dezvoltării economice sustenabile. Este vital ca toţi cetăţenii să se poată deplasa liber și să poată munci oriunde în spaţiul comunitar.

Criza sanitară globală provocată de pandemia Covid-19 și efectele economice și sociale determinate de aceasta au arătat vulnerabilitățile României în fața unor șocuri externe, generate de modelul de administrație și dezvoltare economică și socială promovat de guvernările anterioare. Acum, PNL și Președintele Iohannis sunt deciși să continue intervențiile în sprijinul dezvoltării. În scurt timp vom prezenta noi detalii ale acestui plan de redresare, astfel încât toți cei care s-au sacrificat în ultimele luni să știe că liberalii adoptată cele mai sigure măsuri pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, pentru a salva viața și sănătatea unui număr cât mai mare de români, pentru ca oamenii să poată să-și recâștige resursele afectate în ultima perioadă de cea mai severă criză a ultimului secol.