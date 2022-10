Piste noi pentru biciclete în Alba Iulia: Investiție de peste 14 milioane de lei

Joi, 13 octombrie, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, printre proiectele de pe ordinea de zi, se află și aprobarea depunerii proiectului “Realizarea Infrastructurii pentru Biciclete în Municipiul Alba Iulia”.

Lungimea totală a pistei de biciclete aflată ca propunere este de 11,34 km. Valoarea maximă eligibilă este de 2.865.000,00 euro, respectiv 14.103.535,50 lei la care se adaugă TVA.

Pista pentru biciclete trebuie să îndeplinească simultan, următoarele condiţii:

– 2 benzi dus intors total latime 2,5 m

– zona protectie 1,5 m

– marcaje cu vopsea termoplastica

– delimitare cu bolarzi

– semnalizare

Până la această dată Municipiul Alba Iulia a realizat piste destinate bicicliştilor in zona Valea Popii – Mamut – 5,5 km, pe Dn74 str.Calea Moţilor – Zlatnei (de la mag.Kaufland până la ieşirea din cartierul Miceşti) – 3,3 km, pe DN1-E81 – strada Al.I.Cuza – 2,76 km, pe strada Brânduşei – Pâclişa – 2,52 km, santurile Cetatii – 3 km, pe str. Cetăţii şi Crişan – 0,7km, str. Aurel Vlaicu – 0,5km si str.Toporaşilor – 0,5 km, strada Viilor în lungime de 1,15 km. totalizând o lungime de 16,93 km.

La aceasta data se află în execuţie pista de biciclete din cadrul proiectului ”Reabilitare infrastructura retea majora de transport lotul I -respectiv:Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu” si ’’Reabilitare infrastructura retea majora de transport lotul II- respectiv b-dul Republicii, b-dul Revolutiei, str.Nicolae Grigorescu, b-dul Incoronarii” in lungime de 16 km este in curs de elaborare documentaţia tehnică – faza PT. Lungimea totală a reţelei de ciclişti aflată în implementare este de 17,15 km.

Sunt intocmite documentatii DALI/SF pentru modernizarea străzilor care includ si amenajare de piste biciclete. Astfel proiectul ”Reabilitare infrastructura retea majora de transport lotul 3- strazile: Tache Ionescu, str. Octavian Goga,str. Decebal, str. Calea Motilor, b-dul Horea, str. Closca, str. Vasile Goldis, b-dul 1 Decembrie 1918” are prevăzuta o lungime de 4,73 km pista biciclete. Proiectul ”Modernizare străzi zone de dezvoltare municipiul Alba Iulia Lot 1 – Alcala de Henares, Gârda, Calistrat Hogaş, Albac” ” are prevăzuta o lungime de 3,65 km pista biciclete. Proiectul ’’Modernizare străzi zone de dezvoltare municipiul Alba Iulia Lot 2 – Mircea Eliade, Mihail Sadoveanu, Sliven, Alessandria, Viadana, Nazareth Illit” are prevăzuta o lungime de 4,83 km pista biciclete. Proiectul ’’Modernizare străzi zone de dezvoltare municipiul Alba Iulia Lot 3 – str. Emil Racoviţă” are prevăzuta o lungime de 1,78 km pista biciclete. Lungimea totală a pistei de biciclete aflată ca propunere este de 11,34 km.

Investiţia va contribui la limitarea poluării din municipiul Alba Iulia si localităţile aparţinătoare, la evitarea blocajelor din trafic şi la creşterea rezilienţei populaţiei, fiind promovat un mod sănătos de transport. De asemenea, prin crearea unor infrastructuri dedicate, se va asigura o creştere a siguranţei în trafic, fiind separate fluxurile ciclabile de cele pietonale sau auto.