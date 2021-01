Peste opt milioane de doze de vaccin Pfizer și BioNTech au fost solicitate Comisiei Europene, pentru România. Anunțul premierului Florin Cîțu

Florin Cîțu, premierul României, a anunțat marți, prin intermediul paginii de socializare, faptul că România a solicitat Comisiei Europene încă opt milioane de vaccinuri produse de Pfizer și BioNTech.

Aceste opt milioane de doze fac parte din cantitatea de 200 de milioane de vaccinuri negociate suplimentar la nivel european, susține premierul.

Astfel, cu cele opt milioane de doze, România va primi de la Comisia Europeană peste 20 de milioane de doze de vaccin Pfizer pentru derularea campaniei de imunizare a populației.

„Am aprobat astăzi transmiterea către Comisia Europeană a solicitării ca România să beneficieze de încă opt milioane de doze de vaccin BioNTech / Pfizer din cele 200 de milioane negociate suplimentar la nivel european”, a anunțat Florin Cîțu pe Facebook.

”Este vorba, mai exact, de solicitarea a încă 8.055.394 de doze de vaccin, care se vor adăuga celor 12.780.080 milioane de doze produse de BioNTech /Pfizer și contractate deja de România”, a explicat Florin Cîțu.

În afara vaccinurile Pfizer – BioNTech, România a mai contactat peste 3,4 milioane de doze produse de Moderna.

Primele doze de Moderna au ajuns în România marți, 12 ianuarie 2021.