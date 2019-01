Peste 73.000 de firme au fost radiate până la finele lunii noiembrie 2018. Câte au fost din Alba

Numărul firmelor radiate a scăzut, în primele 11 luni din 2018, cu 0,93%, comparativ cu perioada similară din 2017, ajungând la 73.088, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). În Alba, în aceeași perioadă au fost radiate în total 1.585 de firme, cu 46 (aproximativ 2%) mai multe decât în anul 2017.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 11.739 de firme (cu 2,53% mai puţine faţă de primele 11 luni din 2017) şi în judeţele Cluj – 3.468 (plus 7,3%), Timiş – 2.894 (plus 2,19%) şi Iaşi – 2.875 (minus 14,05%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost înregistrate în judeţele Covasna, respectiv 541, în scădere cu 13,02% faţă de perioada similară din 2017, Ialomiţa – 553 (plus 10,16%) şi Călăraşi – 565 (minus 27,93%).

Creşterea cea mai semnificativă a numărului de radieri s-a consemnat în judeţele Giurgiu, de 36,49%, Dâmboviţa, de 32,89%, şi Ilfov, de 22,02%.

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 20.554 (plus 7,71% raportat la primele 11 luni ale anului precedent), agricultură, silvicultură şi pescuit – 7.922 (plus 28,19%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 6.002 (plus 3,61%) şi construcţii – 6.001 (plus 3,72%).

În luna noiembrie au fost radiate 7.457 de firme, cele mai multe în Bucureşti – 1.293 şi în judeţele Cluj – 656 şi Constanţa – 280.