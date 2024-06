FOTO: Peste 600 de elevi și 100 de preșcolari din Teiuș vor beneficia de hrană sănătoasă: A fost semnat ordinul de începere a Programului Național ,,Masa Sănătoasă”

La Teiuș, peste 600 de elevi și 100 de preșcolari vor beneficia de ordinul de începere a Programului Național „Masa Sănătoasă”. Ordinul de începere a programului a fost semnat pe 3 iunie.

„Astăzi, 3 iunie, s-a semnat ordinul de incepere a serviciilor de catering in cadrul Programului National ,,Masa Sănătoasă” pentru elevii si prescolarii Liceului Teoretic Teiuș!

120 prescolari si 631 elevi vor beneficia in cadrul programului de hrană sanătoasă, adecvată vârstei și nevoilor nutritive! Este un motiv de satisfactie atât pentru administratia locală teiuseană, dar si pentru copii si parinti faptul ca suntem integrati in acest program guvernamental, care aduce reale beneficii in dezvoltarea armonioasă a copiilor nostri!

Mulțumiri celor ce au fost alaturi de teiuseni in acest demers incununat de succes, al cărui rezultate o să le observăm cu totii in timp!” au transmis reprezentații primăriei Teiuș.

