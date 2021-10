Peste 6 milioane lei pentru extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: A doua licitație, lansată în SEAP

Sistem de iluminat public modern și eficient la Ocna Mureș: Licitația, de aproape 900.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria Ocna Mureș a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru proiectul „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal din Ocna Mureș, jud. Alba”. Valoarea totală estimată a investiției este de 870.000 lei, fără TVA.

Oportunitatea investiţiei este permanenta, data fiind preocuparea crescânda pentru reducerea amprentei de carbon in oraşul OCNA-MURES si de aducere a sistemului de iluminat public actual la exigentele tehnice impuse de standardele de calitate si reglementările in vigoare.

Prin investiţia „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal din Ocna Mureș, jud. Alba”, se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

Obiectivul principal este realizarea unui sistem de iluminat public modern, eficient energetic (un climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie utilizând corpuri de iluminat fiabile in tehnologie LED, interconectate intr-un sistem de telegestiune), care sa genereze mai puţine emisii de C02 fata de cel existent .in concordanta cu cerinţele beneficiarului si legislaţia in vigoare, in concordanta cu următoarele cerinţe:

performanta luminotehnica

performanta energetica

performanta in funcţionare

grija fata de mediu

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii vieţii in mediul urban in vederea asigurării cerinţelor unei societăţi moderne si in dezvoltare.

Obiectivele specifice al proiectului vizeaza:

– dezvoltarea infrastructurii in oraş OCNA-MURES prin îmbunatatirea sistemului de iluminat public.

– crearea cadrului de dezvoltare al unei localitati moderne prin sporirea siguranţei traficului, a siguranţei cetăţenilor, prin creşterea confortului si orientării in teren, prin creşterea beneficiilor aduse de intensificarea activ itati i umane in exterior dincolo de lasarea întunericului.

– Sustenabilitatea investiţiei, astfel încât aceasta sa nu depaseasca gradul de suportabilitate financiara a beneficiarului si sa fie relativ uşor de intretinut.

– optimizarea consumului energetic: realizarea unui sistem modern si eficient de iluminat public care sa corespunda cerinţelor, normelor naţionale si ale Uniunii Europene, in paralel cu optimizarea consumurilor energetice, prin echiparea cu corpuri dc iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de protecţie, si cu caracteristici optice deosebite

Iluminatul public stradal din Oraşul Ocna-Mures este format din 800 de stilpi si 604 corpuri de iluminat cu sodiu din care 14 corpuri iluminat LED montate pe stâlpi din beton de tip SE. SE 11. SC 10005. 10001. 10002. Corpurile de iluminat sunt de tip PVB/LED, prevăzut pentru lampa vapori sodiu 100-150 W/45W. Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, se face prin posturi de transformare in construcţie terestra si aeriana.

Listă cantități: