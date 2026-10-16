Curier Județean

Peste 300 de locuri de parcare cu plată la Talciocul din Alba Iulia: Pe unde se va face accesul și care vor fi tarifele

Bogdan Ilea

Publicat

acum 28 de minute

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Peste 300 de locuri de parcare cu plată la Talciocul din Alba Iulia: Pe unde se va face accesul și care vor fi tarifele

În prelungirea Talciocului din Alba Iulia va funcționa o nouă parcare cu plată, cu peste 300 de locuri și cu acces separat de târg, începând de duminică, 18 octombrie.

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Accesul în parcare se va face de pe sensul de intrare în Alba Iulia dinspre Cluj-Napoca, vizavi de stația Rompetrol.

Tarifele noii parcări de la Talciocul din Alba Iulia:

  • autoturisme – 10 lei;
  • autoutilitare – 20 de lei;
  • autocamioane – tarif stabilit în funcție de dimensiuni (lungime și lățime).

Mai mult decât atât, în viitorul apropiat urmează să fie deschisă și o hală acoperită, de aproximativ 100 de metri pătrați, destinată comercianților.

Citește și: Video | Talciocul din Alba Iulia va fi extins. Parcare de aproximativ 5.000 de metri pătrați și hală acoperită pentru comercianți. Proprietar: „În viitorul cel mai apropiat”

Parcarea și hala fac parte dintr-o extindere care însumează aproximativ 5.000 de metri pătrați, cea mai mare parte a suprafeței fiind destinată noii parcări.

„Ca extindere, în total vor fi aproximativ 5.000 de metri pătrați, din care cea mai mare parte destinată parcării. Va fi și o hală acoperită de aproximativ 100 de metri pătrați”, a explicat Ioan Lazăr pentru ziarulunirea.ro, în urmă cu trei săptămâni.

Investiția a fost realizată în regie proprie. Talciocul Tara din Alba Iulia a fost deschis în urmă cu aproape 3 ani, în data de 13 noiembrie 2022.

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