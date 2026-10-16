Peste 300 de locuri de parcare cu plată la Talciocul din Alba Iulia: Pe unde se va face accesul și care vor fi tarifele
Peste 300 de locuri de parcare cu plată la Talciocul din Alba Iulia: Pe unde se va face accesul și care vor fi tarifele
În prelungirea Talciocului din Alba Iulia va funcționa o nouă parcare cu plată, cu peste 300 de locuri și cu acces separat de târg, începând de duminică, 18 octombrie.
Accesul în parcare se va face de pe sensul de intrare în Alba Iulia dinspre Cluj-Napoca, vizavi de stația Rompetrol.
Tarifele noii parcări de la Talciocul din Alba Iulia:
- autoturisme – 10 lei;
- autoutilitare – 20 de lei;
- autocamioane – tarif stabilit în funcție de dimensiuni (lungime și lățime).
Mai mult decât atât, în viitorul apropiat urmează să fie deschisă și o hală acoperită, de aproximativ 100 de metri pătrați, destinată comercianților.
Citește și: Video | Talciocul din Alba Iulia va fi extins. Parcare de aproximativ 5.000 de metri pătrați și hală acoperită pentru comercianți. Proprietar: „În viitorul cel mai apropiat”
Parcarea și hala fac parte dintr-o extindere care însumează aproximativ 5.000 de metri pătrați, cea mai mare parte a suprafeței fiind destinată noii parcări.
„Ca extindere, în total vor fi aproximativ 5.000 de metri pătrați, din care cea mai mare parte destinată parcării. Va fi și o hală acoperită de aproximativ 100 de metri pătrați”, a explicat Ioan Lazăr pentru ziarulunirea.ro, în urmă cu trei săptămâni.
Investiția a fost realizată în regie proprie. Talciocul Tara din Alba Iulia a fost deschis în urmă cu aproape 3 ani, în data de 13 noiembrie 2022.
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