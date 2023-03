Peste 150 de milioane de lei pentru varianta ocolitoare de la Blaj: Mega-licitația, lansată în SEAP

Ajutoare pentru pensionari 2023: Pensionarii cu pensii mai mici de 3000 de lei vor primi ajutor de la stat

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, pensionarii vor primi mai mulți bani de la stat. În primul rând datorită creșterii punctului de pensie cu 12.5 procente. Apoi pensionarii cu venituri mici vor primi ajutoare de la stat, un total de patru miliarde de lei fiind alocați pentru acestea.

Valoarea punctului de pensie a crescut la 1.785 de lei, de la 1.582 de lei, cât a fost până acum. Prin urmare, toţi pensionarii vor primi cu 12,5 la sută mai mulţi bani decât în 2022. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a dat asigurări că deja s-au făcut calculele, iar pensionarii vor primi indexările chiar în perioada imediat următoare. Mai exact, banii vor ajunge la domiciliu în perioada 6-17 ianuarie 2023, iar la ghișeele subunităților poștale, până pe 19 ianuarie 2023, scrie viata-libera.ro

În plus, pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei vor beneficia tot în ianuarie de prima tranşă din ajutorul acordat de la stat. Cei cu pensii sub 1.500 de lei ar urma să primească în 2023 un ajutor de 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.501 şi 2.000 de lei – 800 de lei, iar cei cu pensii între 2.001 şi 3.000 de lei – 600 de lei.

Un total de patru miliarde de lei au fost alocați pentru ajutoarele de care vor beneficia în jur de patru milioane de pensionari din România.

Prin urmare, în luna ianuarie 2023, pe lângă pensii, pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei vor primi 500 de lei în plus, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei în plus, iar cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei în plus. A doua tranșă de ajutor social, egală cu cea din ianuarie, va fi distribuită pensionarilor în octombrie 2023.

Trebuie precizat că plafoanele sunt luate în calcul după majorarea punctului de pensie. De exemplu, dacă sunt persoane care se încadrau în 2022 la plafonul de 2.000 de lei, acum îl vor depăși, deci vor primi 300 de lei în ianuarie și 300 de lei în octombrie.

Totodată, persoanele care au pensii mai mici de 1.700 de lei vor primi şi anul acesta voucherele sociale de 250 de lei, odată la două luni, pe tot parcursul anului.

În plus, va fi acordat un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani şi care au pensii mai mici de 2.000 de lei. Această sumă va fi împărţită în două tranşe pentru a acoperi cheltuielile din iarna aceasta şi din iarna viitoare. Prin urmare, persoanele care după indexarea pensiilor cu 12,5 la sută au venituri până în 1.500 de lei vor primi câte 500 de lei în ianuarie şi octombrie 2023, 1.400 de lei sprijin pentru plata facturilor, dacă au peste 60 de ani (tot în două tranşe) şi câte 250 de lei din două în două luni.

Cei care beneficiază după indexarea cu 12,5 la sută de o pensie între 1.701 și 2.000 de lei vor primi câte 400 de lei în ianuarie şi octombrie, 1.400 de lei pentru energie, tot în două tranşe, dar nu mai primesc voucherele sociale de 250 de lei la două luni.