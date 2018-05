Peste 15.000 de oameni au luat parte la „Family Day”, marca Star Transmission

Sâmbătă, 19 mai, Star Transmission şi-a deschis din nou porțile cu ocazia „Family Day by STC”, pe stadionul „Parc” din Cugir, din strada Rozelor. Au fost pregătite activități distractive atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari.

Ziua de distracție în aer liber a început la 10:00 dimineața cu activitățile dedicate celor mici: tobogane gonflabile, panouri de cățărat, bouncer-e, clovni şi multe alte surprize, seara încheindu-se cu un mega-spectacol cu The Motans, Andra şi Loredana, care au ținut publicul în priză până la ora 23:30.

Conform organizatorilor, mult aşteptatul eveniment a reunit în acest an peste 15.000 de oameni, angajaţi ai Star Transmission, cât şi localnici şi curioşi deopotrivă, care şi-au dorit să petreacă o zi în familia STC.

Cum s-a desfășurat evenimentul?

Evenimentul s-a aflat la cea de-a doua ediție în noul format, deschis publicului larg. „Primul eveniment cu familiile a fost organizat în urmă cu 4 ani şi sărbătorit cu angajații şi familiile acestora în cadrul celor două locații ale Star Transmission, la Sebeş şi Cugir. Compania s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, motiv pentru care am fost nevoiți să găsim o alternativă mult mai spațioasă pentru a petrece această zi. Ne bucurăm să putem organiza acest eveniment pentru comunitate, iar faptul că şi în acest an am avut un număr așa de mare de participanți ne transmite un mesaj pozitiv şi încurajator”, transmit organizatorii.

Star Transmission şi Star Assembly sunt cele două companii subsidiare Daimler în România şi numără în prezent peste 3.000 de angajaţi. La Cugir se produc în serie componente pentru motoarele şi cutiile de viteze destinate Mercedes-Benz, prototipuri şi dispozitive, în timp ce la Sebeş sunt asamblate cutii de viteze automate în cinci, șapte și nouă trepte.

