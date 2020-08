Persoanele de peste 65 de ani vor putea vota doar în anumite intervale orare. Recomandările Guvernului Orban

Premierul României, Ludovic Orban, a întocmit un raport cu privire la votul persoanelor de peste 65 de ani. Scenariul de lucru care vizează votul vine în contextul pandemiei de coronavirus, cu scopul de a proteja persoanele vârstnice.

În raportul înaintat Parlamentului de către premierul Ludovic Orban, cu privire la măsurile prevăzute pentru începerea noului an școlar și desfășurarea alegerilor locale, se arată că „pentru persoanele cu varsta de peste 65 de ani, aflate in categoria de risc inalt, s-au recomandat urmatoarele: asigurarea accesului prioritar al acestor persoane in sectiile de vot, prin crearea unor intervale orare dedicate”.

De asemenea, evenimentele electorale vor avea cel mult 50 de participanti in aer liber si 20 in spatiu inchis, cu o durata de maxim 2 ore.

sursa: stiripesurse.ro