PERICOLE pe șoselele din Alba: Șoferi băuți la volan, fără permis sau numere de înmatriculare, prinși de polițiști

Rezultate ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2022: S-au AFIȘAT NOTELE înainte de constestații

Rezultate ADMITERE Academia de Poliție 2022

Cine se poate inscrie la Academia de Politie?

La facultatile Academiei de Politie, pentru studiile de licenta se pot inscrie persoanele cu cetatenie romana, care au peste 18 ani, au diploma de BAC, si indeplinesc cumulativ toate Criteriile si Conditiile specifice recrutarii in MAI.

Ce facultati pot urma la Academia de Politie?

La Academia de Politie poti urma:

Facultatea de Poliţie (domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept” şi domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”)

Facultatea de Pompieri (domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-pompieri”)

Calendar admitere Academia de politie 2022

21-27 iulie 2022: achitarea de catre candidatii declarati apt psihologic a taxei de inscriere la concurs, online (data operatiunii bancare).

1 august 2022: transmiterea la Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza” de catre unitatile de recrutare a tabelului nominal cu candidatii care au depus dosar recrutare in volum complet, inclusiv copie cerere inscriere si documente

4-10 august 2022: procesarea informatiilor si repartizarea computerizata a candidatilor pe centre zonale de selectie, la nivelul Academiei de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza

12-17 august 2022: transmiterea de catre Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza” a formularelor si evidentelor necesare desfasurarii probelor la centrele zonale de selectie

19 august 2022: afisarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al institutiei) / la centrele zonale a listei candidatilor la concursul de admitere si a salilor unde se desfasoara proba de evaluare a performantei fizice

22-28 august 2022: sustinerea probei de evaluare a performantei fizice

29 august 2022: afisarea listei candidatilor pentru sustinerea probelor scrise si repartitia acestora pe serii de concurs

30-31 august 2022: sustinerea probelor scrise

1 septembrie 2022: afisarea rezultatelor provizorii la probele scrise

1-2 septembrie 2022: depunerea contestatiilor la probele scrise – on-line la Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza”

3-4 septembrie 2022: solutionarea contestatiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza”) si afisarea ierarhizarii provizorii a candidatilor dupa probele scrise

6-29 septembrie 2022: examinarea medicala – candidatii cuprinsi in listele provizorii in categoria celor care au promovat proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor se vor prezenta la unitatile de recrutare in vederea intocmirii fisei medicale; transmiterea de catre unitatile de recrutare a concluziilor examinarii medicale

30 septembrie 2022: afisarea rezultatelor definitive ale candidatilor declarati ”ADMIS”

1 octombrie 2022: prezentarea candidatilor declarati ”admis” in vederea inmatricularii