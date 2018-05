Performanța Ighiu – Unirea Alba Iulia 0-2 (0-2) | Manea: „Este ultimul meu meci la Ighiu”, Bicheși: „Primii în Alba, singurul lucru bun în acest campionat”!

Cu partida Performanța Ighiu – Unirea Alba Iulia, scor 0-2 (0-2), întinsă pe două zile, s-a tras cortina peste actuala stagiune a eșalonului terț. La finele acestui ultim derby „de Alba” din acest sezon, Mihai Manea, antrenorul Performanței Ighiu, cea mai bine plasată dintre conjudețene, poziția a treia, a anunțat că acesta este ultimul său meci la gruparea ighiană, greu încercată în ultimele luni din pricina problemelor financiare.

La rândul său, principalul Unirii, Adrian Bicheși, susține că singurul lucru bun al campionatului pentru „alb-negrii” este primul loc în topul județean, precizând că eșecul cu „U” Cluj, acel 0-7 de pe „Cetate” a cântărit enorm în derularea returului, ratându-se obiectivul fixat acela de a termina pe locul 4.

*Mihai Manea: „Unii fotbaliști au plâns la antrenament”

„Am încheiat campionatul cu un eșec, din păcate. Problemele din ultimele 3 luni i-au apăsat psihic pe jucători, care nu au mai rezistat, după jocul de ieri, cinci nu au mai venit la meci! Problemele financiare au dat totul peste cap, nu poți să te concentrezi, și ajungi să te rogi de jucători să intre în teren, cu drepturile financiare neplătite. Nu este o scuză, aceste lucruri din afara terenului ne-au apăsat greu, nu se mai putea face nimic. Unii jucători au cedat psihic și au plâns la antrenament. În situația actuală, cei ce răspund de echipă, primar și investitori, ar trebui să renunțe la jucători, dacă nu se poate face altfel. Pentru mine a fost ultimul meci pe banca Performanței Ighiu„, a concluzionat, trist, Mihai Manea.

Astfel, deși au primit promisiuni că până la ora jocului își vor primi o parte din restanțe, jucătorii au rămas doar cu vorbele, Ighienii au refuzat inițial să mai joace sâmbătă, au fost convinși de Mihai Manea, însă Hidișan, A. Cîmpean, Zăvoi și Seiwerth nu s-au mai prezentat, figurând doar cu numele pe foaia de joc!

*Bicheși: „O promovare vara viitoare ar fi încununarea unui vis”

„Primul meci de când activez în fotbal, care a durat două zile. Am fost echipa mai matură, am început de la 1-0, am profitat de frământările lor. Ne consolăm că nu am pierdut cu conjudețenele, este singurul lucru bun din acest campionat. Obiectivul nostru a fost să terminăm pe locul 4, nu am reușit. Am fost foarte afectați de jocul cu „U” Cluj, ne-a șocat acel 0-7! Ar fi frumoasă vara viitoare o promovare, ar fi realizarea unui vis„, a spus Adrian Bicheși. Acesta, prin victoria de la Ighiu a terminat campionatul pe locul șase, același din momentul preluării de la Adorian Himcinschi, cu un total de 24 de puncte, similar cu parcursul din tur.

Dan HENEGAR

