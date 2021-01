Performanța Ighiu abia așteaptă să se reia Liga a 4-a | Ne propunem să ne batem la promovare”, afirmă antrenorul Adorian Himcinschi

Performanța Ighiu abia așteaptă să se reia fotbalul amator din județ, după ce în 2020 a susținut un singur joc, 2-2 la Săsciori, cu Energia, meci contând pentru etapa a 17-a a celui de-al 4-lea eșalon, a doua a returului, în 8 martie, ulterior sezonul întrerupându-se din cauza pandemiei de coronavirus.

Chiar dacă Asociația Județeană de Fotbal Alba a făcut eforturi considerabile pentru a începe un nou campionat în toamnă, acest lucru nu a fost posibil întrucât testele obligatorii s-au dovenit principalul obstacol în calea echipelor, mai ales în plan financiar. Situația este generală la nivel național, întrucât în numai două județe, Brașov și Hunedoara, “fotbalul mic” a pornit la drum cu ediția 2020/ 2021.

Sub comanda antrenorului Adorian Himcinschi, Performanța Ighiu s-a clasat pe poziția a 4-a, după CS Ocna Mureș, CS Universitatea Alba Iulia și Voința Stremț, ce aveau cu un meci mai mult disputat, gândurile îndreptându-se spre atacarea promovării în Liga a 3-a. Ighienii au reușit să-și formeze un lot extrem de competitiv pentru acest nivel, cu jucători valoroși, unii dintre ei curtați (Potopea sau Tripșa – CS Ocna Mureș) sau împrumutați la echipe din eșalonul terț în acest interval de timp în care echipa nu a avut activitate competițională, nume precum Dr. Pop, S. Fulea (Unirea Alba Iulia), Gh. Râșniță (Gloria Geoagiu), R. Munteanu (Dacia Orăștie). De altfel, fotbaliștii au fost plătiți în anul 2020, în acele câteva luni în care s-a desfășurat pregătirea, jucătorii fiind cu drepturile la zi la finele anului.

“Vrem să începem să jucăm fotbal, în caz contrar fotbalul din județ se va distruge din cauza pauzei îndelungate. Cu acest lot bun, în mod categoric ne vom bate la promovare în această primăvară în care sperăm să revenim pe gazon, indiferent de forma de disputare a campionatului”, a declarat antrenorul Adorian Himcinschi, fost în Liga a 3-a la cârma conjudețenelor Unirea Alba Iulia și Performanța Ighiu.

Ca idee, gruparea din comuna Ighiu dispune în acest moment de următorul efectiv: A. Mureșan, Dr. Pop – Csiki, S. Fulea, Potopea, R. Muntean, Greuruș, D. Schiau, Gh. Râșniță, Tripșa, Javla, Bălaș, A. Păcurar, Ispas, Căt. Dănilă, S. Szekely, F. Himcinschi, jucători aflați sub contract.

După toate probabilitățile, ținând cont de faptul că sunt agreate și testele rapide la nivelul fotbalului autohton, caz în care cheltuielile vor fi reduse considerabil, AJF Alba studiază posibilitatea demarării campionatului sub forma unui “play-off”, forma de organizare depinzând de câte participante vor dori să joace în primăvară (în toamnă erau 16 echipe înscrise).

“Totul depinde de când va începe campionatul și câte meciuri se vor disputa. După un an foarte dificil, în care am așteptat în zadar să jucăm, sper să reușim acum. Repet, obiectivul nostru este să atacăm promovarea în Liga a 3-a”, a încheiat Adorian Himcinschi (ce va împlini 50 de ani în 31 ianuarie).