Pentru Federația Română de Powerlifting, 2020 – anul încercărilor reușite | Ovidiu Pănăzan: „Am ales ca acest sport să continue să își construiască tradiția”

Bilanțurile de sfârșit de an sunt complicate în contextul în care 2020 a reprezentat o perioadă fără precedent pentru societatea românească și pentru sportul autohton.

A încerca să tragem o concluzie după acest interval extrem de delicat și de dificil în același timp înseamnă o încercare din toate punctele de vedere. Federația Română de Powerltifting, entitate sportivă ce are sediul în Alba Iulia, a oferit, prin intermediul președintelui Ovidiu Pănăzan, o sinteză a acestui an aparte în plan sportiv.

“Pentru noi, 2020 a reprezentat oportunitatea de a ne adapta la condiții speciale, de a privi cu tristețe spre oamenii care au plecat, de a fi recunoscători celor care au dovedit tărie de caracter rămânând aproape de un sport care nu s-a temut niciodată de greutăți”, este mesajul transmis de Ovidiu Pănăzan, totodată desemnat antrenorul anului în județul Alba la secțiunea sporturi neolimpice, pentru a 5-a oară la rând.

Astfel, FRP consideră o adevărată realizare organizarea a două competiții naționale care au strâns la startul lor peste 200 de sportivi care au înțeles că performanța nu se poate virusa. Și, în contextul analizării retrospective a rezultatele obținute de către sportivii români în acest an competițional, reprezentanții FRP sunt convinși că a meritat din plin, că niciun efort organizatoric nu a fost prea mare. Chiar dacă 2020 a fost un an competițional fără participare internațională, concursurile internaționale fiind anulate rând pe rând din cauza pandemiei, componenții loturilor naționale au reușit să stabilească noi recorduri la nivelul tuturor celor trei probe din powerlifting.

“Am reușit acolo unde poate că era mai ușor să invocăm de ce și mai ales cum nu se poate realiza ceva. Am ales ca acest sport să continue să își construiască tradiția invocată la fiecare construcție bugetară și sunt convins că nu am greșit nici de această dată. Am ținut la cuvântul dat sportivilor care reprezintă pilonul de forță al FRP, am ținut la parteneriatele care ne-au dat forță și speranță de-a lungul existenței federației și doresc pe această cale să le mulțumesc tuturor acelora care au sprijinit acțiunile noastre în mijlocul unui an extrem de greu pentru mediul de afaceri. Le sunt recunoscător tuturor acelora care au crezut că indiferent de vremurile pe care le trăim caracterele puternice vor prevala”, a precizat Ovidiu Pănăzan, rămas pe meterezele sportului, în ciuda acestor provocări sociale și economice, a dificultăților de care s-a lovit, a restricițiilor întâmpinate chiar și pentru o banală ședință de pregătire.

“Fără doar și poate 2021 se anunță un an la fel de complicat ca cel pe care ne pregătim să îl încheiem dar acum avem un precedent care ne dă certitudinea că există o construcție organizațională puternică, care ne permite să pregătim în liniște anul competițional care urmează. Partenerilor și susținătorilor noștri le promitem un an cu rezultate remarcabile așa cum am promis la sfârșitul fiecărui an și așa cum am reușit să demonstrăm în peste un deceniu de activitate. Vă mulțumesc, vouă, antrenori, sportivi, conducători de cluburi pentru exemplul pe care l-ați oferit în 2020. La mulți ani, tuturor!”, a încheiat, într-un ton optimist, Ovidiu Pănăzan, antrenor, sportiv, oficial, într-un cuvânt omul care se identifică cu powrliftingul authton, a cărui flacăra nu a lăsat-o să se stingă!