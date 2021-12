Pentru angajații Uzinei Mecanice Cugir, Moș Crăciun vine cu un contract de aproape 20 de milioane de dolari și cu tradiționalele prime de sărbători

In pragul Craciunului, conducerea liberala a Uzinii Mecanice Cugir da o veste buna angajatilor: zilele trecute a fost semnat un contract de vanzare produse pentru piata externa care se ridica la aproape 20 de milioane de dolari. Intr-o perioada extrem de dificila pe piata industriei de armament si, in acelasi timp, in plina criza pandemica generata de Covid 19, cand multe afaceri din toate domeniile au reale dificultati, acest contract ofera stabilitate financiara intreprinderii si siguranta locurilor de munca angajatilor.

In timp ce unii au ca prioritate sa provoace panica in randul oamenilor, vorbind de „ingrijorari, nesiguranta si incertitudine”, liberalii din fruntea UMC semneaza contracte vitale pentru societate si personal. In ciuda intentiei PSD de a umbri aceasta realizare cu preziceri negative, managementul profesionist al echipei PNL este dovedit de fapte.

Si ca sa raspundem ingrijorarii social democratilor, le spunem ca managerii liberali „pun in tolba lui Mos Craciun” stabilitate, continuitate si perspective concrete de viitor. In plus, mai pun prime de sarbatori in valoare de 1150 lei net pentru fiecare angajat.

Asadar, vrem sa precizam ca nu a existat si nu exista nici un motiv de nesiguranta sau incertitudine in privinta locurilor de munca, nici un anagajat nu a stat acasa, ba mai mult decat atat, pe tot parcursul anului 2021, cu toate ca pandemia a pus in dificultate pe toata lumea, toti angajatii si-au primit salariile la timp. In acelasi timp, am gasit solutii pentru reducerea cheltuielilor si mai ales, pentru realizarea de noi investitii care sa creasca puterea de productie a uzinii si implicit a salariilor.

În urma analizei situației economico-financiara realizata la finalul lunii noiembrie, putem spune ca anul 2021 îl vom încheia cu un profit brut în cuantum cel puțin dublu fata de cel aprobat prin BVC-ul societății.

In mod traditional, sub management liberal, se initiaza si se duc la bun sfarsit marile realizari pentru industria de aparare din Cugir, fapte pe care, probabil, PSD doreste sa si le insuseasca. Suntem o echipa unita care intotdeauna ia cele mai bune decizii pentru industria de aparare si angajatii acesteia.

In ceea ce priveste Fabrica de Arme, toti anagajatii au avut incarcare completa, fiind asigurate contractele cu partenerii externi traditionali, pe care tot liberalii i-au atras inspre Cugir.

Toti si-au pastrat siguranta locului de munca, primind salariile si primele.

Pentru o informare corecta, dorim sa fim foarte clari, nu exista posibilitatea realizarii unei fabrici la Simian, la fel cum nu s-a realizat pe vremea guvernarii rosii și nici o fabrica la Plopeni sub conducerea domnului ministru de la acea vreme. Locurile de munca din industria de aparare vor ramane la Cugir.

Pentru ca suntem in pragul sfintelor sarbatori de iarna, cand fiecare ar trebui sa fie preocupat de familie, dorim sa fim pozitivi, fara a arunca in media cu slogane populiste.

Ne bazam pe un dialog direct, constructiv si asumat cu colegii de guvernare, tocmai pentru a sustine industria de aparare.

PNL Cugir