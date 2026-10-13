Pensionar de 68 de ani, condamnat cu suspendare după ce a condus băut: „Două beri” și… alcoolemie de 2,54 g/l. Decizie la Judecătoria Alba Iulia

Judecătoria Alba Iulia a pronunțat marți, 13 octombrie 2026, sentința într-un dosar de conducere sub influența alcoolului, în care inculpatul, un pensionar de 68 de ani, a recunoscut fapta și a cerut judecata în procedura simplificată. Bărbatul, fără antecedente penale, a primit 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, plus interdicția de a conduce vehicule timp de 2 ani. Deși a parcurs doar aproximativ 500 de metri băut la volanul mașinii, instanța a considerat că valoarea alcoolemiei nu permite o soluție blândă.

Ce s-a întâmplat

Potrivit rechizitoriului, în seara de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 23:57, bărbatul a fost oprit pentru control la volanul unui Opel Corsa. Emana halenă alcoolică, iar etilometrul a indicat 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Analizele toxicologice au arătat o alcoolemie de 2,54 g/l la ora 00:40 și de 2,40 g/l la ora 01:40, de peste trei ori peste pragul de 0,80 g/l de la care fapta devine infracțiune. Bărbatul a declarat că băuse două beri de 0,5 litri la magazinul din sat, după care voia să ajungă acasă de la meciul de fotbal. A spus că a mers cu viteză foarte redusă și că nu credea că periclitează pe cineva.

Instanța notează însă că examinarea medicală de la acea oră nu consemna tulburări de echilibru sau incoordonare, bărbatul fiind cooperant și orientat în timp și spațiu.

De ce nu s-a mers pe o soluție mai blândă

Apărarea a cerut aplicarea unei forme de individualizare mai ușoare, prevăzută la art. 80 și următoarele din Codul penal (renunțarea la aplicarea pedepsei). Judecătorul a respins ideea, considerând-o „nejustificat de blândă” față de valoarea semnificativă a alcoolemiei și de evoluția legislației în materia infracțiunilor rutiere.

Gravitatea faptei a fost totuși apreciată ca relativ scăzută: distanță scurtă, oră târzie, trafic redus, fără alte incidente. Periculozitatea inculpatului a fost considerată diminuată, având în vedere că este la primul contact cu legea penală, a recunoscut încă din urmărirea penală, și-a exprimat regretul și a depus caracterizări care îl descriu ca om bine integrat în comunitate.

Hotărârea de marți, 13 octombrie 2026 a Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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