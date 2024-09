Pensia pentru limită de vârstă 2024. Condiții pentru obținere: Stagiu minim de cotizare. Reducerea vârstei standard de pensionare

Casa Județeană de Pensii a remis o informare în atentia persoanelor care solicită stabilirea pensiei de limită de vârstă în conformitate cu prevederile Lg. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute în anexa nr. 5.

Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie, prezentate mai sus, pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Aceste prevederi nu se aplică în următoarele cazuri:

a) persoanelor care au îndeplinit condiţiile de vârstă standard de pensionare şi stagiu minim de cotizare contributiv anterior datei de 1 ianuarie 2024;

b) persoanelor care s-au pensionat anterior datei de 1 ianuarie 2024;

c) persoanelor care se vor pensiona ulterior datei de 1 ianuarie 2024, cu reducerea vârstei standard de pensionare, conform legii;

d) persoanelor care ulterior înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, la vârsta standard de pensionare, continuă activitatea în baza unui alt contract individual de muncă/raport de serviciu.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

La calculul stagiului minim de cotizare contributiv şi al stagiului complet de cotizare contributiv se ia în considerare şi perioada in care, o persoana, a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior sau, după caz, mai multe cicluri de studii universitare de acelaşi nivel beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de acelaşi nivel, la alegere.

Perioadele de studii se valorifică numai în situaţia în care aceste perioade nu se suprapun cu stagii de cotizare realizate în condiţiile prezentei legi.

CONDITII PRIVIND REDUCEREA VARSTEI STANDARD DE PENSIONARE PENTRU PERSOANELE CARE AU DESFASURAT ACTIVITATE IN GRUPA I SI II DE MUNCA, RESPECTIV CONDITII DEOSEBITE SI SPECIALE!!!!

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

persoanele care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă beneficiaza de reducerea varstei standard cu 4 luni pentru fiecare an lucrat in astfel de conditii. Incepand cu o vechime in conditii deosebite de 21 de ani reducerea este de 7 ani, indiferent de numarul anilor lucrati in astfel de conditii;

persoanele care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiţii speciale beneficiaza de reducerea varstei standard cu 6 luni pentru fiecare an lucrat in astfel de conditii. Incepand cu o vechime in conditii speciale de 20 de ani reducerea este de 10 ani, indiferent de numarul anilor lucrati In astfel de conditii;

persoanele cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare beneficiaza de reducerea varstei standard cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat.

IMPORTANT!!!!

Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât şi în sisteme neintegrate acestuia, beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

Reducerile vârstelor standard de pensionare acordate asiguraţilor sistemului public de pensii, prevăzute mai sus, pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 11 ani.

Vârstele de pensionare reduse în condiţiile legii nu pot fi mai mici de 52 de ani pentru femei şi de 54 de ani pentru bărbaţi.

Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru stagiile de cotizare realizate în grupa I, grupa a II-a, condiţii deosebite şi condiţii speciale de muncă, se acordă numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

EXCEPTII PRIVIND REDUCEREA VARSTEI STANDARD DE PENSIONARE PENTRU CONDITII SPECIALE!!!!

vârsta standard de pensionare se reduce cu 20 de ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare, în condiţii speciale de 20 de ani în locurile de muncă din unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectiva sau 15 ani în locurile de muncă din aceste unităţi miniere în cazul în care activitatea minieră încetează sau a încetat;

vârsta standard de pensionare se reduce cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare, în condiţii speciale de 20 de ani în locurile de muncă privind activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4;

vârsta standard de pensionare se reduce cu 11 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare, în condiţii speciale de 25 de ani în unul dintre locurile de muncă din:

-aviaţia civilă, pentru personalul navigant;

-activităţile din industria de armament referitoare la: fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii (locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia); operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare;

-sectorul construcţii nave, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în următoarele activităţi specifice: control nedistructiv cu radiaţii ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătuşerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj;

– sectorul construcţii maşini, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în următoarele activităţi specifice referitoare la: turnarea pieselor şi lingourilor de oţel, în turnătoriile de oţel; turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase şi pieselor cu modele uşor fuzibile, în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase şi turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe ciocane de peste două tone forţă, în secţiile de forjă; turnarea cuzineţilor din aliaje neferoase pe suport de oţel, în turnătoriile de cuzineţi; activitatea desfăşurată de către ingineri, subingineri şi tehnicieni în secţiile de producţie respective;

-activităţile de producţie din unităţile de producţie ale minelor de minereuri, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice extracţiei minereurilor;

-activităţile de exploatări forestiere, sortare şi transport material lemons;

– activităţile care vizează siguranţa circulaţiei feroviare.

vârsta standard de pensionare se reduce cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare, în condiţii speciale 25 de ani, în locurile de muncă din activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 si in activităţile din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice producţiei energiei electrice şi extracţiei cărbunelui;

ATENTIE!!!!!!

Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute anterior ca exceptii, nu pot fi cumulate cu nicio altă reducere prevăzută de prezenta lege sau de alte acte normative.

EXCEPTII PRIVIND REDUCEREA VARSTEI STANDARD DE PENSIONARE PENTRU CONDITII DE ZONA I SI II DE RADIATII!!!!

vârsta standard de pensionare se reduce cu 20 de ani în cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii speciale în zona I de expunere la radiaţii , daca au realizat un stagiu de cotizare în condiţii speciale de cel puţin 22 ani, respectiv cu 18 ani în cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în zona II de expunere la radiaţii, daca au realizat un stagiu de cotizare în condiţii speciale de cel puţin 22 ani.

ATENTIE!!!

În situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiţii de radiatii, mai mici de 22 de ani în zona I de expunere la radiaţii şi mai mici de 25 de ani în zona II de expunere la radiaţii, aceste stagii se cumulează considerându-se stagii de cotizare în zona II de expunere la radiaţii.

Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani, atât în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, cât şi în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona II de expunere la radiaţii.

Reducerile vârstelor standard de pensionare pentru aceste exceptii din lege se acordă cu condiţia realizării stagiului de cotizare prevăzut la acest articol, pentru fiecare tip de condiţie specială în parte.

CONDITII PRIVIND REDUCEREA VARSTEI STANDARD DE PENSIONARE PENTRU CONDITII DE HANDICAP!!!!

1. Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare contributiv, în condiţii de handicap, beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, dovedit cu certificat de încadrare în grad şi tip de handicap cu valabilitate permanentă, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţii de handicap, un stagiu de cotizare contributiv de cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;

b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţii de handicap, un stagiu de cotizare contributiv de cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;

c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţii de handicap, stagiul complet de cotizare.

2. Persoanele cu deficienţă vizuală gravă beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat în aceste condiţii un stagiu de cotizare contributiv de cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.

IMPORTANT!!!

Reducerea prevăzută pentru persoanele cu handicap se face numai în situaţia realizării în condiţii de handicap a stagiilor de cotizare contributive prevăzute de lege, în funcţie de gradul de handicap.

La calculul stagiului de cotizare contributiv, în vederea stabilirii eligibilităţii pentru acordarea pensiei nu se iau în considerare perioadele de asigurare voluntară în baza unui contract de asigurare.

Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afectează drepturile de pensie acordate, cu excepţia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat, în condiţiile legii.

CONDITII PRIVIND REDUCEREA VARSTEI STANDARD DE PENSIONARE PENTRU MAME!!!!

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv şi care au născut şi crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare copil.

Incepand cu 7 copii reducerea varstelor standard este de 7 ani, indiferent de numarul copiilor născuti şi crescuti .

IMPORTANT!!!

Reducerea vârstei de pensionare prevăzută pentru mame se aplică şi în cazul în care numărul de copiii cuprinde şi copiii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.

Reducerile vârstelor standard de pensionare acordate mamelor, precum si reducerile acordate şi de alte acte normative cu caracter special, pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 11 ani.

CONDITII PRIVIND REDUCEREA VARSTEI STANDARD DE PENSIONARE IN CONDITIILE IN CARE SE DEPASESTE STAGIUL COMPLET DE COTIZARE CONTRIBUTIV CU CEL PUTIN 5 ANI!!!!!

Persoanele care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5 cu cel puţin 5 ani de stagiu de cotizare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5.

Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute pentru aceasta situatie nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

CONDUCEREA CJP ALBA

