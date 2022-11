Pensii 2023: Ajutor pentru pensionari. Pensionarii cu pensie mică ar putea primi un total de 4.000 de lei în luna ianuarie

COMOARA găsită în județul Alba: Ce se știe despre monedele romane găsite la Jidvei și Noșlac

Mai multe monede antice au fost descoperite prin detecție în județul Alba, în localitățile Jidvei și Noșlac, lucru ce reprezintă o descoperire de-o importanță deosebită pentru cercetătorii din județul nostru și nu numai.

Într-o conferință de presă organizată de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, arheologul George Bounegru a oferit o serie de informații referitoare la cele mai noi piese din colecția instituției.

„Cele două tezaure pe care le-am prezentat astăzi, au fost descoperite în localitățile Jidvei și Noșlac și au fost descoperite cu ajutorul detecției de metale, iar pentru recuperarea contextului arheologic au fost trimise autorizații de diagnostic arheologic.

Am mers, am procedat la fața locului, la o cercetare în teren și am recuperat și restul lăsat acolo. Tezaurul de la Jidvei a fost descoperit într-o pădure, se afla la o mică suprafață deasupra solului.

Probabil au fost depuse într-un suport textil, de pânză și s-au aflat concentrate într-o groapă de aproximativ 20 de centimetri adâncime. Primul tezaur provine de undeva de la mijlocul secolului al doilea, iar celelalte, de epocă dacică, secolul al doilea înainte de Hristos.

Al doilea tezaur, cel de la Noșlac, este de epocă romană clasică, avem monede de la Traian și, din ce am observat la prima vedere, se întind pe întreg parcursul secolului al doilea, până la Septimius Severus. Sunt piese foarte valoroase. Sunt ultimele tezaure intrate în colecția Muzeului Național al Unirii. Cel puțin primul tezaur, nu știu să avem piese similare în colecția muzeului și merită cu prisosință să fie depuse într-o sală specializată în cadrul muzeului”, a transmis arheologul George Bounegru, din partea Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.