Pensie pentru românii care au lucrat în Italia: Ce se întâmplă cu certificarea şi confirmarea stagiilor de cotizare ale românilor care lucrează în această ţară

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că România va colabora cu Italia pentru certificarea şi confirmarea stagiilor de cotizare a cetăţenilor români care lucrează în această ţară, cu scopul de a scurta timpul de aşteptare pentru cei care au dreptul la pensie.

„Ceea ce noi am stabilit astăzi împreună este foarte important pentru cetăţenii ambelor ţări. Pe lângă prietenia deja cunoscută dintre Italia şi România astăzi ne-am împrietenit şi mai mult la nivel de ministere ale Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Politicilor Sociale din Italia şi am stabilit foarte clar o colaborare intensă şi apropiată pentru a rezolva în primul şi în primul rând câteva lucruri extrem de importante. (…) am stabilit foarte clar o cooperare în ceea ce înseamnă certificarea şi confirmarea stagiilor de cotizare a cetăţenilor români care lucrează în Italia şi să lucrăm împreună pentru a scurta cât mai mult acest timp de aşteptare pentru că cetăţenii au dreptul pensie şi noi trebuie să ne ocupăm cât mai rapid pentru a le deschide acest drept „, a precizat Budăi.

Detalii despre înfiinţarea Autorităţii Europene a Muncii

De asemenea, el a vorbit şi despre înfiinţarea Autorităţii Europene a Muncii, un dosar extrem de important pentru Uniunea Europeană finalizat pe perioada Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene în anul 2019.

„Pe lângă acest lucru, vreau cu mândrie dar şi cu modestie să vă aduc aminte de un aspect. Atunci când am avut onoarea să fiu iarăşi ministru pentru prima oară, în 2019, pe perioada Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene am înfiinţat sau am finalizat un dosar extrem de important pentru Uniunea Europeană şi anume înfiinţarea Autorităţii Europene a Muncii. Am stabilit împreună cu domnul ministru că prin această autoritate echipele noastre mixte de inspectori din Italia şi din România vor participa la grupuri de lucru şi de profesionalizare şi de armonizare a condiţiilor de lucru şi a legilor din Italia şi România, astfel încât la controalele ulterioare mixte care se vor desfăşura bineînţeles şi în România şi în Italia să ne fie mult mai uşor să facem acest lucru”, a subliniat şeful de la Muncă.

Sursa: dcbusiness.ro