Paul Ciucă, noul antrenor principal al Industriei Galda de Jos | Revenire după aproape 3 ani pe banca găldenilor

Paul Ciucă este noul antrenor principal al divizionarei terțe Industria Galda de Jos, tehnicianul revenind pe banca tehnică a găldenilor după mai bine de 3 ani.

Industria Galda de Jos este ultima clasată în Seria 9 din Liga 3, cu șanse reduse de a evita retrogradarea, însă Paul Ciucă a acceptat provocarea și s-a întors pe banca tehnică a formației pe care a părăsit-o la finele anului 2020.

Nou-promovata este astfel la al 3-lea antrenor din acest sezon, după Doru Oancea și Adorian Himcinschi. Primul meci al lui Paul Ciucă va fi vineri, în deplasare cu Avântul Reghin, în etapa a 3-a din play-out. Pe lista Industriei în aceste zile s-au mai aflat Mihai Manea și George Țălnar. Din 2022, când s-a despărțit de CS Ocna Mureș, Paul Ciucă nu a mai pregătit nicio formație, revenind astfel în circuit.

,,Am ezitat să accept, nu prea am găsit motive logice să preiau Industria Galda în situația în care se află. Dar am antrenat 6 ani si jumătate acolo, am terminat pe 3 în Liga 3, în alt an am fost pe locul 1 cu câteva etape înainte de final, în ,,pericol” de promovare, am adus Petrolul Ploiesti și Hermannstadt în șaisprezecimile Cupei României, U Cluj în campionat si nu ne-am făcut de râs. E adevărat nu prea mai există șanse reale de salvare, dar dacă am trăit momente atât de frumoase împreună, cu încă destui jucători în lot din acea perioadă, nu este nici o problemă dacă ,,murim”, murim împreună. Vom face tot ce putem să terminăm onorabil. Doamne ajută!„, a transmis Paul Ciucă.

