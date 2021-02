Partidă de verificare: Industria Galda de Jos – LPS Sebeș 0-1 (0-0)

Industria Galda de Jos a disputat, la Galtiu, o partidă amicală, cu LPS Sebeș Under 19, pierdută, scor 0-1 (0-0), meci în care antrenorul Ștefan Fogoroși a mizat pe jucătorii care nu au evoluat, sau au fost folosiți puțin, în testul extern de ieri, 2-2 (2-1), cu Dacia Orăștie.

Unicul gol al jocului a fost înscris de Marta (69), ce l-a surprins pe Pascu (reintrat între buturi după accidentarea lui C. Manciulea), cu un șut centrare de pe stânga, la colțul lung, pecetluind victoria formației condusă de Doru Oancea.

În distribuția divizionarei terțe, pregătită de Ștefan Fogoroși, s-au regăsit numeroși fotbaliști tineri, dar și câțiva fotaliști aflați în probe, o noutate fiind Petruse (ce a activat și în tur la Industria).

Industria Galda de Jos a mizat pe două formule distincte de echipă: *prima repriză: Pascu – D. Hulea, Sg. Oara, E. Hălălae, Petruse – G. Manciulea, Ov. Crișan, R. Anghel, C. Necreală – Oana, R. Morar; *a doua repriză: Iosa (C. Manciulea) – Cîmpean (CS Zlatna), C. Oltean, D. Anghel, Vancu (Olimpic Berghin) – Stânea (Dacia Mihalț), G. Manciulea, R. Giorgiu, Cuștiuliță – Tănase, A. Crăciun