Parlamentari PNL ameninţaţi prin SMS în legătură cu votul pentru certificatul verde: „Îţi dăm foc şi ţie şi familiei”

16.000 de euro ori 81.785 lei : FACTURI de INFARCT la curent ! „Am un TV, un frigider, un boiler şi 4 becuri”

O craioveancă are de plătit la curent peste 16.000 de euro. „Am un TV, un frigider, un boiler şi 4 becuri”. Reacţia Enel Energie Muntenia. Femeia a fost la un pas de a face infarct în momentul în care a văzut că în aceeaşi zi i-au venit 4 facturi care însumau 81.785 lei. Furnizorul de energie electrică nu i-a dat nicio explicaţie, dar în urma publicării acestui articol, Enel a transmis că nu va mai emite noi facturi către clienta sa până ce situaţia nu va fi rezolvată.

“Enel Energie Muntenia verifică aspectele sesizate în articolul de mai sus şi, până la clarificarea acestora, a decis blocarea facturării clientului pentru a nu-i aduce prejudicii. Ne cerem scuze pentru disconforul creat acestuia şi îl asigurăm de toată deschiderea noastră în clarificarea aspectelor semnalate“, scrie în mesajul transmis de companie către Adevarul.ro.

Elena Mandocescu locuieşte pe strada Poligonului din Craiova. Împreună cu cei doi copii stă într-o casă cu două camere. „Am primit patru facturi, toate emise în aceeaşi zi, 26.10.2021, toate cu aceeaşi dată scadentă, 10.11.2021. Am crezut că fac infarct. Prima era în valoare de 111,21 lei. Pe aceea am şi plătit-o. A doua era de 2.411,46 lei, următoarea de 15.796,82 lei şi ultima de 59.717, 37 lei. Pe ultima factură, asta cea mai mare, am văzut că am un total de plată de 81.785,87 lei. Am sunat la Enel, am încercat să obţin o explicaţie, dar nimeni, absolut nimeni nu mi-a spus nimic. Mi-au zis că eu figurez la ei cu acest consum. Cum să consum atât? E imposibil. Eu stau într-o casă cu două camere, am un TV, un frigider şi 4 becuri. Maşina de spălat am cumpărat-o recent, în luna octombrie 2021. Cum să consum atât?”, a declarat Elena Mandocescu.

Nu este prima dată când femeia are probleme cu furnizorii de energie electrică. „Eu am fost iniţial la CEZ. Apoi am trecut la Enel. A fost o perioadă mare când îmi veneau facturi şi de la unii, şi de la alţii. Am făcut sesizări peste sesizări. Degeaba. De frică să nu mă debranşeze, le plăteam şi speram că-mi voi recupera cumva banii pentru că am acţionat în judecată CEZ-ul”, a mai declarat femeia. Elena Mandocescu este hotărâtă să dea acum în judecată şi compania ENEL. „Conform celor patru documente primite, perioada facturată este decembrie 2018 – septembrie 2021. Adică eu nu am plătit sumele astea exorbitante vreo trei ani. De ce nu m-au debranşat dacă aveam restanţele astea? Nimeni nu-mi dă nicio explicaţie”, mai spune Elena Mondocescu. „Este clar că vorbim despre o eroare a furnizorului, dar a trecut o lună de la emiterea facturilor şi nimeni nu a îndreptat situaţia. Singura soluţie este să ne judecăm cu ENEL”, a precizat Mirela Trandafir, avocata femeii.

sursa: adevarul.ro