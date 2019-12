Părinții unei fetițe de 5 luni acuză medicii de moartea copilei lor: I s-ar fi spus că, „nu sunt locuri în spital și că nu este grav”

Părinții unei fetiţe de nici 5 luni care a murit după ce medicii de la Spitalul Sfântul Pantelimon Focşani, Vrancea, i-au prescris tratament pentru roşu în gât, deşi copila avea pneumonie, susțin că fetița lor a murit cu zile.

Nenorocirea s-a produs sâmbătă dimineaţă, după ce, vineri, pe 6 decembrie, mama s-a dus cu fetiţa ei la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului „Sfântul Pantelimon” din Focşani.

Tânăra din satul Ciușlea, comuna Garoafa, spune că, după ce au consultat-o pe fetiţă, medicii i-au spus că are „roşu în gât” şi i-au prescris copilei o reţetă pentru Tantum Verde.

„Când m-am trezit să îi dau siropul, ea murise”

Femeia ar fi cerut să fie internată cu fetiţa, însă i s-ar fi spus că nu sunt locuri în spital și că nu este grav. Tânăra a plecat acasă cu micuţa, iar a doua zi dimineaţă şi-a găsit copila fără suflare.

„Am fost vineri cu ea la urgenţe şi mi s-a spus că are roşu în gât. M-a trimis acasă cu ea, iar vineri seară am început tratamentul.

Sâmbătă dimineaţă, la ora 5.00, a mâncat şi la 6 jumătate, când m-am trezit să îi dau siropul, ea murise. La autopsie a ieşit că era răcită la plămâni şi nu avea nimic la gât”, spune femeia.

Părinţii fetiţei sunt devastaţi de durere. După ce moartea copilei, Alina şi Gabi au postat un mesaj emoţionant pe Facebook.

Dumnezeu sa te ierte iubita lui tati, sa stii ca te vom iubi pentru totdeauna chiar daca nu mai esti printre noi. La doar 4 luni si jumatate esti ingeras frumos si vei ramane in sufletele noastre”.

Cazul tragic a fost făcut public de Lucian Constantin, pe Facebook.

„Nepasarea și așteptatul șpăgii omoară din nou. In data de 6 Decembrie, o tânăra din satul Ciuslea com Garoafa sa prezentat la unitatea primiri urgente SF Pantelimon Focsani cu fetița ei de numai 5 luni , după ce i sa făcut doar un control “in gât “ i sa spus ca fetița are rosu in gât și atâta ,eliberand-uise doar o rețeta de Tantum Verde , când tânăra a cerut sa fie internată i sa spus ca nu sunt locuri in spital și ca nu e grav. Pană a doua zi de dimineata un îngeraș de numai 5 luni și-a primit perechea de aripi trecând la cele sfinte avand PNEUMONIE in certificatul de autopsie “nici măcar un control cu stetoscopul nu i sa făcut “.

Nu vreți sa știți cu e sa îți pierzi primul copilaș , sa te bucuri ca ti sa umplut casa de lumina și din neglijența sau incompetenta unora sa se dărâme lumea pe tine.

Oameni buni , ciusleni … acest caz nu a apărut nici la ziar nici la televiziunea locală, căci nu toți avem bani sa umblăm, dar cei ce puteți dați mai departe această postare sau sunați la ziarul local sau orice canal de televiziune. Asemenea “oameni “ trebuie sa li se retragă licența de a mai profesa in domeniu pe viața ,numai așa vor începe doctorii sa ia pacienții in serios ,că de șpăgii nu ii dezvățăm niciodată, nici după ce li sa triplat salariile nu își fac treaba cum trebuie că… “dea‘ sunt de garda, tre sa imi beau cafeaua, nu am chef și de tine”. Sincere Condoleanțe tânărului cuplu și sa ii ajute Dumnezeu sa treacă peste aceasta grea încercare

Cuplu sunt: Alina Artimon și Gabi. Fetița a fost la Pediatrie transferata fiind de la UPU”.

