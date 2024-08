Parcare supraetajată – „PARK&RIDE” la Blaj: Primăria municipiului solicitată emiterea acordului de mediu pentru reactualizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic

Primăria municipiului Blaj a solicitat emiterea acordului de mediu pentru reactualizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic în vederea construirii unei parcări supraetajate ”park & ride”, în zona gării.

Municipiul Blaj este situat în partea centrala a României și respectiv în partea estică a județului Alba, la aproximativ 400 km nord-vest de capitala țării, ceea ce corespunde unei poziții centrale în cadrul Transilvaniei.

Teritoriul administrativ al Municipiului Blaj are o suprafață de 10.066 ha, reprezentând 1.5% din suprafață județului, ce cuprinde 7 localități componente: Blaj, Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur și Veza și 2 sate aparținătoare Mănărade și Spătac.

Blajul se constituie ca singurul pol de atracție din această micro regiune și de aceea dezvoltarea sa constituie un element important, pentru întreaga regiune.

Situarea pe un important drum național și la calea ferată îi asigură un bun potențial de poziție cu legături favorabile spre vestul, nordul sau sudul țării.

În ultimii ani, orașul a cunoscut o dezvoltare a rețelei stradale în mare majoritate pe o structură carteziană, urmărind direcțiile N-S si E-V, însă datorita faptului ca transportul public este subdimensionat, Municipiul Blaj a decis demararea unui proiect integrat de mobilitate urbană, accesat pe fonduri europene, pe linia de finanțare aferentă Priorității 4 – O Regiune cu mobilitate urbană durabilă, Acțiunea 4.1 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane), din cadrul Programului Regiunea Centru, aferent perioadei 2021 – 2027.

Dezvoltarea echilibrată a unui teritoriu se bazează pe o abordare integrată, atât din punct de vedere al infrastructurii fizice, cât și în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor.

În acest context, Municipiului Blaj dorește realizarea unei investiții de construire a unui park&ride (parcare supraetajată), care conduce la creșterea calității vieții populației prin îmbunătățirea transportului public în cadrul Municipiului, prin decongestionarea traficului, mărirea mobilității urbane, împreună cu celelalte proiecte pe mobilitate aflate în derulare (Traseu mobilitate și construire depou, achiziție autobuze electrice, achiziție stații de încărcare etc).

Investiția propusă spre realizare va fi amplasată pe strada Gării, municipiul Blaj, județul Alba, în vecinătatea Pieței Mici.

Terenul vizat este în suprafață de 1797,00 mp, conform extrasului de carte funciară nr. 72118 și este liber de sarcini. Acesta este în proprietatea Municipiului Blaj.

La momentul actual, pe teren este amenajat un teren de fotbal, împrejmuit. Accesul pe amplasament se realizează din strada Gării.

Pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului se propune spre construire un park & ride supraetajat, având regimul de înălțime P+Ep, situat pe str. Gării.

Acesta va dispune de 60 locuri de parcare pentru autovehicule amenajate în interiorul și pe terasa clădirii, precum și 4 locuri de parcare destinate încărcării pentru autovehicule electrice, amenajate pe amplasament.

Parametrii specifici obiectivului de investitie:

− PARCARE SUPRA ETAJATA – P+Ep – ,,PARK &RIDE”;

− ARIE CONSTRUITA = 1080.00 mp;

− ARIE DESFASURATA = 1394.34 mp;

− Locuri de parcare propuse:

amenajari la sol:

• 4 statii de incarcare electrica exterioare;

• 10 locuri parcare biciclete exterioare;

parc&ride cu:

• 2 locuri parcare motociclete;

• 34 locuri de parcare acoperita (din care 8 locuri pentru persoane cu dezabilități);

• 26 locuri de parcare descoperita – terasa descoperită

Municipiul Blaj dorește sa acceseze fonduri europene pe linia de finantare aferenta Priorității 4 – O Regiune cu mobilitate urbană durabilă, Acțiunea 4.1 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane si Zone Funcționale Urbane), din cadrul Programului Regiunea Centru, aferent perioadei 2021 – 2027.

Aceasta parcare va deservi persoanele care intra in Municipiul Blaj venind de pe DN 14 B directia Teius, acestia putand sa isi lase masinile in aceasta parcare si putand utiliza mijloacele de transport in comun de pe traseul de mobilitate, decongestionandu-se astfel traficul prin oras.

Necesitatea investitiei „CONSTRUIRE PARK&RIDE” COMPLEMENTAR TRASEU MOBILITATE IN MUNICIPIUL BLAJ” rezulta din lipsa unui numar suficient de locuri de parcare, cat si din necesitatea reamenajarii din punct de vedere urbanistic a zonei in scopul redarii atractivitatii acesteia. Nevoia eliberarii partii carosabile a strazilor de vehicule stationate se poate rezolva prin realizarea unor parcari colective de capacitate medie/mare.

Valoarea investiției;

Perioada de implementare propusă; 36 luni

