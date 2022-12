PARADA MILITARĂ din Alba Iulia, de 1 Decembrie 2022, ZIUA NAȚIONALĂ: Lansatoare HIMARS, militari din grupul de luptă NATO, personal din cadul Muzeului Unirii și Crucea Roșie

CONCERTE de 1 Decembrie 2022, la Alba Iulia: Irina Rimes, Damian Drăghici, Surorile Osoianu, Zdob și Zdub, vor „arunca în aer” Piața Cetății, de Ziua Națională

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2022, Ziua Națională a României, cetățenii din Alba Iulia și nu numai, se vor putea bucura de concerte pline de energie și de voie bună.

Cei care au decis să își petreacă Ziua Națională la Alba Iulia, dar și cetățenii din zona județului Alba, pot lua parte la adevărate spectacole susținute de către Irina Rimes, Damian Drăghici, Surorile Osoianu și chiar Zdob și Zdub.

Spectacolele vor începe de la ora 19.00, în Piața Cetății din Alba Iulia, de unde, la ora 22.00 poate fi vizionat focul de artificii.

Irina Rimes

Talentul Irinei Rimes vine de peste Prut, unde artista a castigat inimile celor de acasa, după ce a ajuns în finala show-ului de talente “Fabrica de staruri”, din Republica Moldova.

Cu o aparitie inedita, plina de sensibilitate si cu un farmec aparte, Irina s-a lansat pe piata muzicala din Romania cu o piesă ce a stat pe primul loc în topurile muzicale româneşti luni în şir, primul ei single “Visele .

“Visele” a ocupat locul 1 in toate topurile romanesti timp de trei luni. Declarat hit-ul anului, “Visele” a strans 16 milioane de vizualizari pe Youtube si s-a regasit in Top10 MediaForest in anul lansarii, 2016.

Damian Drăghici

Damian Drăghici este un muzician complet, absolvent al Conservatorului Philippos Nakas din Atena, unde a studiat muzica Jazz și al “Berklee College of Music” din Boston, SUA, unde a studiat naiul.

A câștigat un premiu Grammy pentru albumul “Winter Solstice” și a urcat pe scena turneului “Night of the Proms Tour” unde a cântat alături de Joe Cocker, Zucchero, Cyndi Lauper, James Brown și Shaggy.

Damian înființează Damian&Brothers în anul 2006, prima trupă care reușește să îmbine muzica tradițională lăutărească cu elemente din Jazz, Rock, Reggae și Dubstep. “Keeping the Fire Alive” și “Romanic” sunt cele două albume care evocă iubirea și acceptarea; un manifest scris cu note muzicale împotriva discriminării etnice. În aceasta formulă muzicienii susțin peste 600 de concerte în întreaga lume.

Surorile Oșoianu

Surorile Osoianu este un ansamblu etnofolcloric familial din Republica Moldova. Este alcătuit din 5 surori născute în satul Horești, Republica Moldova.

Repertoriul ansamblului include cântece de joc, colinde, cântece pascale, cântece de dragoste, balade și altele. Surorile Osoianu sunt parte a Studioului Folcloric „Iedera”, susținut de Palatul Republican pentru Copii și Tineret „Arctico”. Conduc și alte ansambluri folclorice de copii și tineret.

Surorile Osoianu au colaborat cu formația Zdob și Zdub în anul 2003, înregistrând împreună două piese: „DJ Vasile” și „Miorița”. Au început să colaboreze cu interpreta Loredana Groza la concertul dedicat celor 25 de ani de activitate ai artistei.

De asemenea, Surorile Osoianu au colaborat cu mai multe orchestre, precum orchestra „Lăutarii” a lui Nicolae Botgros. În 2019, au începutcolaborarea cu formația Subcarpați.

Zdob și Zdub

Zdob și Zdub este o formație de muzică rock din Republica Moldova.

Înființată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, Republica Moldova, Zdob și Zdub combină mai multe stiluri muzicale.

Zdob și Zdub a reprezentat de trei ori Republica Moldova la concursul muzical Eurovision.

De-a lungul timpului Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial, precum sunt Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Biohazard, Rollins Band, Rage Against The Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin’ Criminals, Linkin Park.