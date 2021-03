Pandemia nu a afectat economia Sebeșului. Dorin Nistor: „Anul 2020 a fost un an de vârf pentru că veniturile noastre au crescut”

Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș, a discutat în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM referitor la redirecționarea bugetului anului 2020, anul declarării pandemiei, spre sectoarele care erau direct implicate în „lupta” împotriva COVID-19.

A fost un an în care a trebuit să ne reașezăm din foarte multe puncte de vedere, și mă refer la sumele alocate în vederea educației, înspre sănătate, am tras foarte mult ca investițiile să nu se oprească și am mers mai departe, am continuat investițiile, chiar dacă pe anumite zone am avut probleme pentru că activitățile au fost îngreunate de pandemie fie că discutăm de partea de personal, de măsurile de protecție suplimentare, fie că discutăm de ceea ce înseamnă furnizori și modul în care ar trebui și ei la rândul lor să se reorganizeze.

Acum, pe bugetul anului 2020, eu pot să spun că anul 2020 din punct de vedere al veniturilor bugetare a fost un an de vârf pentru că veniturile noastre au crescut în 2020 față de 2019, e adevărat, și prin ceea înseamnă proiectele nerambursabile depuse și faptul că am început să facem cereri de finanțare, dar și prin faptul că economia Sebeșului, chiar și în anul 2020, totuși a avut o creștere.

La nivel de investiții private, lucrurile au avut întradevăr au avut un moment de o creștere mult, mult mai mică decât eram noi obișnuiți, s-au regândit anumite investiții private, dar cu toate astea Sebeșul a avut un buget generos, și dacă îmi permiteți vă spun câteva cifre.

Bugetul Municipiului Sebeș, și doar al Municipiului Sebeș, fără spital, a fost bugetul încasat, adică noi vorbim de sumele încasate, pentru că cele previzionate, știți, facem o previzionare și se întâmplă ca lucrurile să nu fie exact cum ne-am imaginat noi, puțin peste 75 de milioane de lei.

Bugetul spitalului din Sebeș, 42 de milioane, deci dacă le calculăm împreună avem aproape 117 milioane de lei, bugetul celor două instituții. Din acest buget, 53, 54 de milioane de lei din 74 vin de la companii, în mod direct prin impozitele pe proprietate, care sunt undeva la 20 de milioane dintr-un total de 24, deci o sumă frumușică.

Deci din 24 de milioane de lei, impozitul pe proprietate pe tot ceea ce înseamnă Municipiul Sebeș, persoane fizice și persoane juridice, companiile plătest 20 de milioane, 4 milioane, impozit pe case și pe mașini plătesc locuitorii Sebeșului.

În ceea ce privește ceilalți 33 de milioane sunt sume din cote defalcate. Cote defalcate înseamnă că din impozitul pe pe venit plătit de toți salariații Sebeșului, o parte, 65% vine spre bugetul local și 35% merge către Consiliul Județean și sunt sume importante, Sebeșul contribuie de fapt la ceea ce înseamnă economia județului și prin această formă.

Am încheiat cu excedent bugetar, puțin peste 10 milioane, e adevărat că și anul 2019 a fost un an în care am avut excedent bugetar, 3,4 milioane, iar anul 2020 am încheiat cu un excedent de 6,9 milioane.