Pandemia creşte natalitatea în unele ţări din Europa. Ce spun datele INS despre România

Pandemia creşte natalitatea în unele ţări din Europa O serie de ţări europene – Norvegia, Finlanda, Suedia şi Olanda – au înregistrat creşteri ale natalităţii în timpul pandemiei, tendinţă manifestată după zece ani în care natalitatea ss-a aflat în declin.

În Norvegia, de exemplu, în primele trei luni din 2021 s-au născut 13.700 de copii, cu aproape 700 de naşteri în plus faţă de primul trimestru al anului trecut, scrie Euronews. Tina Skarbře, una dintre norvegiencele care au ales să nască în pandemie, a declarat că nu dorea ca viaţa să se oprească din pricina COVID-19: „Voiam alt bebeluş şi am simţit că este momentul potrivit să am un al doilea bebeluş”.

La rândul ei, Ane Margrete Třmmerĺs, consilieră în statistică demografică la Statistics Norway, a declarat că fenomenul poate arăta că securitatea economică şi programele de ajutor social au avut o importanţă în timpul pandemiei şi i-au determinat pe oameni să aleagă să aibă copii.

În alte ţări, afectate dur de pandemie, precum Spania şi Italia, oamenii au ales să nu aducă pe lume copii. În România, cifrele Institutului Naţional de Statistică arată un declin al natalităţii în prima lună din 2021, după ce începuse să crească în decembrie, anul trecut.

Astfel, în ianuarie 2021, s-au născut 13.852 de copii, cu 2.005 mai puţini decât în decembrie 2020 şi cu 2.119 mai puţini faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Potrivit aceleiaşi surse, în anul 2020, în România, au fost cele mai puţine naşteri din 1967 încoace – s-au născut 163.000 de copii, cu peste 40.000 mai puţini decât în 2019.