,,Pană” de curent în Municipiul Alba Iulia, din cauza unei posibile avarii în zona Centrală. Se lucrează la soluționarea sa

O cădere de tensiune s-a petrecut în această după-masă, în Municipiul Alba Iulia, în jurul orei 12:45, lăsând astfel o porțiune importantă din oraș fără energie, în zona Centrală.

Potrivit lui Ceteraș Marius, director SDEE Alba, este vorba de o avarie produsă în zona Centrală, care a afectat mai multe străzi ale acesteia.

Your browser does not support the video tag.

De asemenea, acesta a precizat că pe teren echipele sunt prezente pentru a soluționa acest inconvenient minor. Manevrele pentru identificarea zonei cu defect sunt în desfășurare.