Padbol-ul din Cugir prinde aripi: Echipa de la poalele Drăganei a obținut locul 6 la Turneul Moldovei

CS Ocna Mureș a învins Sticla Arieșul Turda în primul din cele două jocuri consecutive pe teren propriu din startul Ligii a 3-a de fotbal. Ocnamureşenii s-au impus cu 2-1 (2-0). Au marcat: Socaci (18), Cioară (26), respectiv Fl. Dan (74).

Pas cu dreptul pentru antrenorul Paul Ciucă pe banca noii echipe, gruparea din orașul salin bucurându-se că a debutat cu o victorie în acest sezon, în condițiile în care precedentele două stagiuni în eșalonul terț le-a început cu stângul, acasă.

În prezenţa unei asistenţe numeroase, ocnamureşenii au început bine meciul, irosind o mare şansă de gol la reluarea cu capul, puţin pe lângă, a lui Ceaca, după o centrare de pe dreapta (13). Această oportunitate a anunţat golul care a deblocat tabela: reluare spectaculoasă sub bară, de la limita careului mare, a lui Socaci (18). După primirea golului, turdenii au pus presiune asupra porţii amfitrionilor, însă fără efect pe tabelă.

Gazdele, incisive pe contraatac, au înfipt încă un cuţit în rana vizitatorilor. Angajat ideal în careu de Căt. Creț, Cioară l-a învins cu un şut la colţul lung, din unghi, pe portarul Onciu, ieşit în întâmpinarea sa (26). Celălalt portar, E. Mihail, a fost omul finalului de repriză, având intervenţii senzaţionale la şuturile extrem de periculoase expediate de Fl. Dan (37) şi căpitanul oaspeţilor, Savu (42).

Noul goalkeeper al ocnamureşenilor a ieşit la rampă şi în debutul actului secund, fiind la post, cu armele defensive la îndemână, la „racheta” lui Vereş (61). Oaspeţii au izbutit totuşi să reducă din diferenţă înaintea intrării în ultimul sfert de oră al jocului. Fl. Dan a executat surprinzător, direct pe poartă, o lovitură liberă din lateral dreapta (74). Mingea a fost trimisă la semiînălţime, pe centrul porţii, însă nu a existat nicio reacţie din partea vreunuia dintre jucătorii gazdelor, inclusiv a portarului. Acelaşi Fl. Dan putea restabili egalitatea pe tabelă trei minute mai târziu, însă mingea trimisă de el din interiorul careului, lateral dreapta, s-a scurs paralel cu linia porţii. Turdenii au cerut vehement penalty, pentru un presupus fault în careu, la Val. Marcu, la ultima fază (90+5), însă arbitrul de centru Roxana Recorean a răspuns… prin ultimul fluier al disputei! Nervozitatea oaspeților s-a manifestat printr-un geam spart la vestiare, apariția poliției la arenă, dar apoi lucrurile s-au calmat.

„Tare mult am vrut să începem cu dreptul, să obținem cele 3 puncte. Cu multă determinare, disciplină tactică, spirit de sacrificiu și nu în ultimul rând valoare, am obținut victoria. Am fost clar peste adversar în prima repriză, chiar dacă nu am avut posesia. Am marcat de două ori și puteam să o facem și a 3-a oară. A doua repriză, adversarii au presat, au marcat, iar noi am ratat câteva contraatacuri care puteau închide jocul. Îmi felicit jucătorii pentru ce au realizat astăzi și le mulțumim suporterilor pentru sustinere, dar deja gândul zboară spre următorul meci. Acesta a trecut, mai e mult de jucat, a fost abia prima etapă„, a transmis antrenorul Paul Ciucă.

Echipe: CS Ocna Mureş: E. Mihail – Cunţan, Haiduc, Cioplântă, Al. Kiraly, Căt. Creţ (90+3, Hetea), Guţ/cpt (63 Frenţiu), Socaci, Tegbo, Ceaca, Cioară (69, Coltor). Pe bancă: An. Anghel – Ov. Truţă, Pintilie, Cl. Marcu, Casian. Antrenor Paul Ciucă – principal, Romeo Arinar – secund

Sticla Arieşul Turda: Onciu – Cimpoeşu, Budin, Cordoş, Manu, Paleoca, Savu/cpt., Vereş, Băeţan, Cobârzan, Fl. Dan. Au mai jucat: Dioşan, Val. Marcu, Svichi, Salcău. Pe bancă: Ursu, Saroşi, D. Părţilă. Antrenor Artur Podar – principal

Cartonaşe galbene: Frenţiu, Cunţan / Paleoca, Fl. Dan

La a doua stagiune în eșalonul terț și două jocuri consecutive pe teren propriu, ocnamureșenii au un lot schimbat din temelii (13 achiziții, inclusiv Hetea – de la adversari și 11 plecări). Au lipsit T. Cristea (accidentat) și D. Lupșan (suspendat). În sezonul anterior Sticla Arieşul Turda (ce l-a luat pe G. Goronea de la adversari) a câștigat duelurile disputate, 2-0 la Ocna Mureș și 4-1 pe teren propriu. Interesant este că şi în ediţia precedentă a Ligii a 3-a, cele două, combatante s-au întâlnit la Ocna Mureş în runda inaugurală.

Arbitri: Roxana Recorean (Mediaș), B. Vasile, Ad. Drăgan (ambii Sibiu). Observatori I. Teodor (Tg. Mureș), T. Biriș (Hunedoara).

foto: facebook CS Ocna Mureș și Gelu Florea (Turdanews.ro)



Lucian DĂRĂMUŞ