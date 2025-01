(P) URS CONSTRUCT își mărește echipa: Care sunt posturile disponibile pentru angajare și cum poți aplica

URS CONSTRUCT își mărește echipa: Care sunt posturile disponibile pentru angajare și cum poți aplica

URS CONSTRUCT își mărește echipa. Angajăm inginer topograf, inginer instalații, instalatori rețele exterioare apă și canalizare și muncitori cu experiență în domeniul construcțiilor de drumuri.

Persoanele interesate pot obține mai multe informații la numărul de telefon: 0745656105.

Dacă doriți să faceți parte dintr-o echipă dinamică, de profesioniști, puteți trimite CV-urile la adresa de mail: [email protected].

Despre noi

ÎNCREDEREA… Se construiește!

VIITORUL… Se construiește. Cu răbdare!

SUCCESUL… Se construiește. Prin muncă!

Aceasta este “ forța URSului” și aceasta povestea URS CONSTRUCT, la care “scriem” de mai bine de 10 ani.

O poveste despre încredere, pasiune și success. Povestea unui viitor la care oricine are dreptul nu doar să viseze ci de care să se și bucure, zi de zi. Un viitor căruia noi ii dăm forma, îi finisăm contururile și ți-l oferim la cheie, de-a gata.

La URS CONSTRUCT am ales o filosofie de business diferită. De fapt, modul nostru de lucru e mai mult decât un business. E proiecția noastră, ca oameni, asupra muncii noastre. Am preferat să facem totul temeinic, cu pași mici, pentru a ne asigura de calitatea ridicată a serviciilor noastre. Aceștia au adus aprecierea unor parteneri și clienți mari precum: Bosch, Kaufland, Penny, primării din țară. Am realizat lucrări de avengură în Timișoara, Beiuș și Sebeș. Rezultatele și calitatea serviciilor noastre au fost cele care au garantat de fiecare dată profesionalismul companiei URS CONSTRUCT. Am fost și vom fi mereu atenți la fiecare detaliu, astfel încât clienții noștri să fie încântați de fiecare proiect finalizat.

Datorită oamenilor pregătiți și a utilajelor speciale de care beneficiem, vom face totul la cel mai înalt nivel, astfel încât tu să nu mai ai nicio grijă. Ne asumăm fiecare risc și urmărim ca tot procesul să fie sigur și finalizat cu succes.

De 10 ani, la URS CONSTRUCT transformăm orice proiect în care ne implicăm. Ideea devine plan, iar planul se transformă în construcție trainică. Și facem totul la cel mai înalt nivel professional, certificat. Nu mai puțin de 10 ingineri sunt gata în fiecare zi să livreze clienților o soluție pe care o credeau imposibilă. Alți peste 100 de angajați sunt și ei pregătiți să transforme planul în realitate. Orice ar însemna ea, de la lucrări specifice de drumuri executate professional și lucrări de apă-canal.

Oamenii sunt valoarea supremă a URS CONSTRUCT, de aceea investim permanent în traininguri, know how și tehnologii de ultimă generație, care să îi ajute. Să… te ajute.

