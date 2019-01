(P) Samsung Galaxy S9 +, un telefon excelent și în 2019

Chiar dacă 2018 a trecut, Samsung Galaxy S9 +, lansat anul trecut, rămâne și în 2019 o alegere excelentă pentru un smartphone, fiind în topul produselor companiei coreene.

Samsung Galaxy S9 + este, așa cum v-ați aștepta să fie, o versiune mai mare a Galaxy S9. Are un ecran mai mare și o baterie mai mare decât fratele său mai mic, și (în mod inevitabil) un preț semnificativ mai mare. Este o formulă familiară pe care o puteți vedea repetată în industria de telefonie mobilă. Telefon mai mare, mai multe caracteristici = preț mai mare.

Însă dacă în 2017 acestea erau singurele diferențe notabile între telefoanele Galaxy S8 și Galaxy S8 +, anul trecut diferența între versiunea normală și versiunea + a S9 s-a lărgit și există mai multe caracteristici care diferențiază cele două telefoane.

Acest lucru se datorează faptului că Samsung a adăugat în cele din urmă capabilități dual-camera și rezultatul este că Samsung Galaxy S9 + are acum mult mai multe pentru a-l recomanda.

Design și afișaj

Cele mai recente telefoane Samsung arată foarte mult ca generația anterioară. „Bretoanele” superioare și inferioare ale Samsung Galaxy S9 + s-au diminuat ușor în comparație cu S8 Plus, dar din punct de vedere estetic nu este nimic nou.

Display-ul mărit este îndrăzneț și măsoară 6,4 inci de la un colț rotunjit la celălalt, designul fără colțuri fiind foarte aspectuos. Specificațiile sunt aceleași ca anul trecut (display de 2,960 x 1,440), iar tehnologia AMOLED îți va oferi cu siguranță niveluri perfecte ale contrastului și calitate a imaginii, precum și culori vibrante din întreaga paletă.

• Performanță și durata bateriei

În spatele ecranului, Samsung Galaxy S9 + ascunde un procesor Snapdragon 845, vârful de gamă al companiei americane Qualcomm, 4GB de RAM pentru multitasking și 128GB spațiu de stocare, care poate fi extins până la 400GB printr-un microSD. În ceea ce privește performanța, Samsung Galaxy S9 + este un telefon foarte rapid. Și grafica este de o calitate excelentă, drept urmare o poți testa rulând orice joci îl provoci.

Deloc surprinzător, însă, aceste performanțe nu sunt prea blânde cu bateria telefonului Samsung Galaxy S9 +. În modul avion, în condițiile în care rulezi conținut video în mod continuu, bateria va ține maxim 14 ore și 36 de minute, înainte ca cei 3.500 mAh să te ducă la zero la sută.

• Camera

Iar apoi vine camera. Camera duală nu este, după cum știm, o noutate, dar acum este pentru prima dată când vedem una pe un „S” al Samsung. Samsung Galaxy S9 + are o cameră principală de 12 megapixeli, iar cealaltă are o lentilă F1.5/F2.4, cu un zoom optic de 2x. Numere pot să nu sune impresionant, dar diafragma f/1.5 are cea mai largă deschidere întâlnită pe un smartphone. Este foarte luminoasă, lăsând să intre cu 28% mai multă lumină decât camera unui S8.

De asemenea, nu ești la mila unor setări automate ale camerei. Doar treci pe modul Pro al camerei și te poți juca cum dorești cu setările, astfel încât să îți iasă o poză de minune.

• Software

Samsung Galaxy S9 + a primit, de asemenea, funcții îmbunătățite de scanare facială și a irisului, pentru deblocarea telefonului. „Intelligent Scan” este o nouă metodă de securitate care combină ambele metode de deblocare, în același timp, în loc să te forțeze să o folosești pe una sau pe cealaltă. Acest lucru te ajută să minimizezi numărul de încercări de logare nereușite.

Și scannerul de amprentă a primit, de asemenea, îmbunătățiri. În primul rând, scannerul s-a mutat sub camera secundară, în loc de lângă ea, ceea ce este mult mai intuitiv și confortabil. De asemenea, procesul de înregistrare a amprentei a devenit mai ușor, sistemul solicitând doar două treceri ale degetului arătător pentru senzor, în loc de 16, cât cerea anterior.