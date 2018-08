(p) Mutarea ta smart – internship la STC si STA

Primii paşi făcuţi în companie au fost unii plini de teamă, teamă că situaţiile te vor depăşi sau că sarcinile tale nu vor avea acel succes visat.

Dar cei de la StarTransmission<https://www.facebook.com/hashtag/startransmission?source=feed_text> și StarAssembly<https://www.facebook.com/hashtag/starassembly?source=feed_text> şi-au deschis braţele şi asemenea am făcut şi noi, în calitate de interni. Ne-au permis să explorăm, să le cunoaştem ţelurile, să le descoperim standardele şi modul în care îşi duc la bun sfârşit task-urile.

Ne-au învăţat că nu este ruşinos să nu cunoşti anumite lucruri şi că întrebările au un rol esenţial. Am descoperit aici o comunitate care ne-a arătat că soluția cea mai bună în rezolvarea unei probleme este munca în echipă.

Odată cu cei care ne-au permis să explorăm ariile lor de activare, ne-am dezvoltat şi noi, am reuşit să înţelegem că răbdarea şi atenţia sunt factori importanţi. Am acumulat informaţii noi şi am descoperit că motto-ul „THE BEST OR NOTHING”, este mereu în mintea tuturor.”, Cristina Radu, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca.

Esti interesat de programul nostru de internship? Afla toate detaliile pe www.stcu.ro/cariera<http://www.stcu.ro/cariera>