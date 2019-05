(P) Liberalul Mircea Hava, despre proiectele de mare infrastructură: „Interesele meschine și Incompetența PSD pe termen scurt generează dezastre nationale, pe termen lung”

De prea mulți ani, PSD a pus țara în modul „neputincios”, promovând în funcțiile cheie din zona de investiții, persoane incompetente, pe criteriul strict al clientelei de partid. Iar rezultatele au fost pe masură: au lipsit cu desăvârșire.

Oameni fără experiență, din „rezerva docilă de cadre”, sunt puși să se ocupe de atragerea fondurilor europene, după ce ministerele au fost golite de profesioniști. Din acest motiv, rezultatele sunt dezastruoase. Bani mulți, care puteau dezvolta România, au rămas nefolosiți.

Și-au prins urechile în documentații tehnice, în studii de fezabilitate și birocrație. De exemplu, depunerea documetației pentru spitalele regionale se amână cu trei ani pentru că nu au știut să scrie proiectul și nu s-au încadrat în timp. Să nu mai vorbim de faptul că documentația tehnică pentru fiecare spital costă 40 de milioane de euro. Atât vrea PSD să plătească doar pentru hârtii. Care să genereze alte „hârtii”, mai mici dar mai valoroase, întru prosperitatea partidului și marelui lider. Pe scurt: am venit, am încasat, am plecat.

Fondurile europene atrase până acum, cu care se laudă PSD sunt, de fapt, bani atrași de primarii orașelor sau ai comunelor, oameni absolut interesați de dezvoltarea localităților lor. Aceștia sunt bani pentru drumuri locale, pentru școli și pentru multe altele, însă marile proiecte de infrastructură, pe care ar fi trebuit să le acceseze guvernul, rămân la stadiul de „proiecte de viitor”, din cauza incompetenței.

Ce le vom răspunde copiilor noștri, când ne vor întreba de ce nu avem autostrăzi sau spitale? Cum le vom explica toate șansele ratate în acești ani? Pentru ca orice minte limpede va refuza o explicatie politicianistă. Proiectele de mare infrastructură nu așteaptă pe nimeni să își rezolve problemele în justiție.

Dezvoltarea rapidă de care are nevoie acum România trebuie sincronizată cu cea altor state. Este obligatoriu să ne legăm rețelele de transport cu cele din Europa, este esențial să ne extindem cu ele spre Moldova și spre toate orașele mari din România.

Exemple concrete legate de ce se poate face, cu condiția să se vrea, avem la Alba Iulia, la Cluj, la Timișoara, Brașov sau la Oradea, dar și în zeci de alte locuri din România, unde administrația și-a luat misiunea în serios, a apelat la specialiști și nu la „obligații” de partid.

Pentru că avem rețeta succesului gata verificată în local, tocmai asta propunem noi, liberalii: o schimbare de abordare. Vrem să apelăm la specialiștii care sunt capabili să scrie proiecte și la unități de implementare profesioniste, pentru că știm că aceasta este singura cale.

Municipiul Alba Iulia a luat TOT ce se putea în materie de fonduri europene și noi i-am folosit în mod inteligent. Din acest motiv, Alba Iulia atrage turiştii ca un magnet: numărul vizitatorilor a crescut de 13 ori în ultimii 10 ani.

Alături de echipa primăriei, am atras 300 de milioane de euro în ultimii 14 ani, bani care se regăsesc masiv în modernizarea oraşului şi în infrastructură. Și am depus proiecte pentru încă 100 de milioane, pentru următorii 3 ani. Rezultat? Calitatea vieţii a crescut, iar numărul şomerilor a scăzut la un sfert faţă de 2010.

De ce România nu a luat toți banii care i-au fost alocați? Există bani pentru proiectele rutiere de pe Centura Capitalei, pentru lărgirea unor noduri rutiere și legarea unor orașe pe drumuri rapide, pentru metroul București, pentru sistematizarea plajelor, pentru dezvoltarea stațiunilor turistice, pentru proiecte de modernizare a rețelelor de apă și canalizare. Sunt bani pentru Autostrada Moldova și pentru alte două autostrăzi care să lege cu adevărat Bucureștiul de restul țării. Sunt bani pentru spitale regionale și pentru sisteme integrate de asistență medicală. Sunt bani! Însă ei nu sunt capabili și nici nu vor să îi atragă și să îi folosească pentru țară. Aceste fonduri există, indiferent de cine conduce la un moment dat România. Reprezintă alocări multi-anuale, strategice, care sunt planificate cu mult timp înainte. De altfel, ar fi incorect ca noi, liberalii, să promitem peste noapte mai mulți bani din partea UE. Garantăm însă că îi vom aduce în țară pe cei care ne sunt deja alocați și că vom dezvolta România utilizând în mod inteligent acești bani care, de altfel, ni se cuvin.

România nu mai are timp pentru PSD și îl va înlocui nu cu un partid anume, ci cu o atitudine nouă, cu o abordare pur europeană, cu proiecte bine scrise, transformate în fapte și rezultate. Este timpul să aducem specialiști și să aplicăm la nivel național ceea ce noi, primarii orașelor importante din România am arătat că se poate în comunitățile noastre.

În calitate de europarlamentar ales pe listele PNL, îmi voi dedica timpul și experiența, acestor lucruri. Nu mai putem recupera cei 30 de ani irositi, dupa Revolutie, dar dacă nici acum nu facem nimic, România își va sacrifica încă o generație. Iar incompetența, interesele meschine și indolența PSD-ului de acum se vor traduce într-uz dezastru național, pe termen lung. E timpul să înțelegem că am rămas fără timp.

Material realizat la comanda PNL, cod mandatar financiar: 41190007