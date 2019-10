(P) După o vizită la VELVET SKIN Alba Iulia veți descoperi miracolul: talia dumneavoastră a pierdut între 4 și 6 cm!

Visul de aur al oricărei femei de pe mapamond, acela de a slăbi de la o zi la alta, a prins contur, miraculos, și la Alba Iulia: miercuri, 23 octombrie, a fost inaugurat, pe strada Trandafirilor nr. 16, salonul de înfrumusețare VELVET SKIN al firmei VELVET TECH SRL, din Alba Iulia.

Pornit printr-un proiect Start Up Diaspora, salonul Dianei Lăpăduș, din Alba Iulia, deține cea mai performantă aparatură de modelare corporală existentă la ora actuală pe piața frumuseții din Alba Iulia.

„Regele salonului”, aparatul denumit SCULPTOR, o adevărată ”uzină de frumusețe”, este un echipament de ultimă generație care combină cinci terapii premium, transferate din domeniul medical: masaj transdermic (acționează asupra celulitei profunde), microdermoabraziune, terapie LED laser, crioradiofrecvență și HiFu multifocal, cu eficiență de 4 cm pierduți per sesiune (o alterntivă mai rapidă a criolipolizei). Se pot face ședințe repetate, nu sunt restricții medicale. De altfel, aparatul a fost desemnat cel mai bun echipament estetic al anului 2018 în cadrul Congresului Internațional de Medicină Anti – Aging.

La ce alte servicii de top mai puteți apela aici:

• epilare definitivă cu Laser Diode

• tratamente faciale cu oxigen hiperbaric

• mezoterapie facială și corporală

• electrostimulare facială și corporală

• remodelare corporală

• slăbire localizată

• tratamentul celulitei profunde

• masaj transdermic

• tunel cu infraroșu IRD

• manichiură, cosmetică plus multe altele.

”Ideea mea a fost să încep un bussines care să funcționeze, de aceea am investit și foarte mult din banii personali. Mai sunt în Alba Iulia două-trei saloane de acest fel, iar noi, cu SCULPTORUL, am adus ceva în plus. Am făcut cursuri de cosmetică, am făcut un tranning special pentru utilizarea aparatelor” explică Diana Lăpăduș. Este absolventă a trainingului ROWE pentru echipamente profesionale: DEPILIGHT PRO, OXY MED, PROFESSIONAL 24 PADS, MESOSOSNIX. A participat la cursul de laminare gene și sprâncene și cursul avansat de extensii gene 2D-3D organizat de Corina Turcuman, celebră în industria de Beauty din România.

”Am ales Alba Iulia pentru că reprezintă acasă. Mai sunt saloane de beauty în Alba Iulia, cel puțin două pe care le știu eu. Este benefic pentru clientelă pentru că va avea de unde alege. Piesa noastră de rezistență este SCULPTORUL. De altfel, aici am constatat un apetit crescut al albaiuliencelor de a arăta foarte bine, investind în look-ul lor, în imaginea lor personală. Noi, femeile, suntem conștiente de faptul că o imagine desăvârșită ne conferă o mai mare încredere în noi, fie la locul de muncă, fie în viaţa personală”, ne spune Diana Lăpăduș.

Pentru un peisaj mai exact, dacă mâine ar fi Revelionul și constatați că nu intrați în rochia preferată, după o vizită la VELVET SKIN veți descoperi miracolul: talia dumneavoastră a pierdut între 4-6 cm iar fermoarul rochiei poate aluneca lejer în sus, fără panică inutilă. ”Toate vedetele noastre apelează la acest aparat”, ne mărturisește, în cunoștință de cauză, Diana Lăpăduș. ”SCULPTORUL își merită faima și banii” completează Diana Lăpăduș. Pentru Dioda Laser 808 nm, utilizată la epilarea definitivă, prețurile sunt mai mult decât accesibile pentru o femeie care pune preț pe frumusețea sa.

Așa că, nu ezitați: faceți-vă singure un binemeritat cadou, investind în frumusețea dumneavoastră! (N.I.T)